https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-الروسية-من-الممكن-إبرام-صفقة-حبوب-جديدة-بين-موسكو-وأنقرة-1079283271.html
الخارجية الروسية: من الممكن إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة
الخارجية الروسية: من الممكن إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T14:13+0000
2023-07-21T14:13+0000
2023-07-21T14:13+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg
وقال في إفادة صحفية، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن القول إنه سيتم إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: "نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة".وبحسب فيرشينين، إن موسكو تعمل على اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة. وأضاف: "بالنسبة للمحادثات والاتصالات على أعلى مستوى، يتم العمل عليها باستمرار".وأفاد فيرشينين، قائلا:وأضاف فيرشينين: "قضايا عبور السفن في البحر الأسود ستناقش خلال اتصالات جديدة محتملة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".وقال فيرشينين: "هذه مسألة لوجستية وتقنية إلى حد كبير، يجري العمل عليها بالفعل".وأضاف أن موسكو تجري "اتصالات جادة مع الدول الأفريقية بشأن تسليم الشحنات الروسية وبما في ذلك الحبوب".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يطالب-الدول-الغربية-باتخاذ-تدابير-بشأن-صفقة-الحبوب-1079279425.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_438f3bffe7e75255e72f5b3f90038006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: من الممكن إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.
وقال في إفادة صحفية، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن القول إنه سيتم إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: "نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة".
وبحسب فيرشينين، إن موسكو تعمل على اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة. وأضاف: "بالنسبة للمحادثات والاتصالات على أعلى مستوى، يتم العمل عليها باستمرار".
الآن لا توجد اتصالات بشأن بديل لصفقة الحبوب، لأننا عبرنا بوضوح عن موقفنا، دعونا أولًا نحصل على نتائج ما ناقشناه خلال العام، وتلقينا العديد من الوعود، ومن ثم يمكننا استعادة الجهود المشتركة لتوريد الحبوب إلى السوق العالمية.
وأضاف فيرشينين: "قضايا عبور السفن في البحر الأسود ستناقش خلال اتصالات جديدة محتملة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".
وأعلن أن "روسيا تعمل على طرق جديدة لصادراتها الزراعية وسط تعقيدات الوضع في البحر الأسود بعد إنهاء صفقة الحبوب".
وقال فيرشينين: "هذه مسألة لوجستية وتقنية إلى حد كبير، يجري العمل عليها بالفعل".
وأضاف أن موسكو تجري "اتصالات جادة مع الدول الأفريقية بشأن تسليم الشحنات الروسية وبما في ذلك الحبوب".
وقال فيرشينين ردا على سؤال بشأن السفن التركية التي ترافق السفن الأوكرانية لتصدير الحبوب: "لم نناقش هذه القضايا، أعتقد أن هذا الخيار خطير ومستحيل".
وكانت وزارة الدفاع الروسية
قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.