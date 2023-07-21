https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-الروسية-من-الممكن-إبرام-صفقة-حبوب-جديدة-بين-موسكو-وأنقرة-1079283271.html

الخارجية الروسية: من الممكن إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة

الخارجية الروسية: من الممكن إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T14:13+0000

2023-07-21T14:13+0000

2023-07-21T14:13+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/0d/1045988808_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_d71fe0bcd6d41e8ed60d3f6992e3f2f5.jpg

وقال في إفادة صحفية، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن القول إنه سيتم إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: "نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة".وبحسب فيرشينين، إن موسكو تعمل على اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة. وأضاف: "بالنسبة للمحادثات والاتصالات على أعلى مستوى، يتم العمل عليها باستمرار".وأفاد فيرشينين، قائلا:وأضاف فيرشينين: "قضايا عبور السفن في البحر الأسود ستناقش خلال اتصالات جديدة محتملة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".وقال فيرشينين: "هذه مسألة لوجستية وتقنية إلى حد كبير، يجري العمل عليها بالفعل".وأضاف أن موسكو تجري "اتصالات جادة مع الدول الأفريقية بشأن تسليم الشحنات الروسية وبما في ذلك الحبوب".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.

https://sputnikarabic.ae/20230721/أردوغان-يطالب-الدول-الغربية-باتخاذ-تدابير-بشأن-صفقة-الحبوب-1079279425.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم