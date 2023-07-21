https://sputnikarabic.ae/20230721/الخارجية-اللبنانية-تدين-سماح-الحكومة-السويدية-الإساءة-من-جديد-للقرآن-1079265805.html
الخارجية اللبنانية تدين سماح الحكومة السويدية الإساءة من جديد للقرآن
الخارجية اللبنانية تدين سماح الحكومة السويدية الإساءة من جديد للقرآن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الحكومة السويدية مرة أخرى لسماحها بالإساءة للكتاب المقدس لدى المسلمين، ووصفت ذلك بأنه انتهاك مستمر لمشاعر المسلمين... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T09:57+0000
2023-07-21T09:57+0000
2023-07-21T09:57+0000
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بيروت- سبوتنيك. وصدر بيان من الوزارة أعرب فيه اللبنانيون عن استيائهم لما يرمز إليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الأديان والحضارات. كما دعت الوزارة السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف الإساءة للقرآن ومناهضة الإسلام والعنصرية بكل أشكالها والتحريض على العنف والإساءة للأديان.وكذلك، شجبت الوزارة إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم، ودعت إلى محاسبة الفاعلين وإدانة الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية حرق نسخة من القرآن في المرة السابقة. وعبّرت الخارجية اللبنانية عن ترحيبها بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية، وأشادت بموقف الحكومة العراقية في رفض هذا الاعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه.وفي خطاب ألقاه خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت، دعا حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله"، الشعوب العربية والإسلامية إلى سحب سفرائها من السويد وطرد السفراء السويديين من بلادها، بسبب الإهانة المتكررة للقرآن. وأشار نصر الله إلى أن التدنيس المتكرر للقرآن يمس جميع المسلمين، ودعا إلى ملء المساجد في لبنان، اليوم الجمعة، لنصرة المصحف وتوضيح فظاعة ما يرتكب في حق المقدسات الإسلامية. وناشد الشعوب العربية والإسلامية بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها، وأكد أنه في حال حدوث تكرار لهذا الحادث، يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.يذكر أنه تم تنظيم تظاهرة في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأحرق المحتجون سفارة السويد هناك، فيما استدعت المملكة العربية السعودية القائم بأعمال سفارة السويد وسلمته مذكرة احتجاج.
https://sputnikarabic.ae/20230720/قطر-تستدعي-السفير-السويدي-لتسليمه-مذكرة-احتجاج-على-الاعتداء-على-القرآن-1079259298.html
https://sputnikarabic.ae/20230721/اليمن-يدين-تكرار-سماح-السلطات-السويدية-بحرق-القرآن-1079260694.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار حزب الله
الخارجية اللبنانية تدين سماح الحكومة السويدية الإساءة من جديد للقرآن
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الحكومة السويدية مرة أخرى لسماحها بالإساءة للكتاب المقدس لدى المسلمين، ووصفت ذلك بأنه انتهاك مستمر لمشاعر المسلمين وكرامتهم.
بيروت- سبوتنيك. وصدر بيان من الوزارة أعرب فيه اللبنانيون عن استيائهم لما يرمز إليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الأديان والحضارات.
كما دعت الوزارة السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف الإساءة للقرآن
ومناهضة الإسلام والعنصرية بكل أشكالها والتحريض على العنف والإساءة للأديان.
وكذلك، شجبت الوزارة إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم، ودعت إلى محاسبة الفاعلين وإدانة الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية حرق نسخة من القرآن في المرة السابقة.
وعبّرت الخارجية اللبنانية عن ترحيبها بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية
، وأشادت بموقف الحكومة العراقية في رفض هذا الاعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه.
وفي خطاب ألقاه خلال المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت، دعا حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله"، الشعوب العربية والإسلامية إلى سحب سفرائها من السويد وطرد السفراء السويديين من بلادها، بسبب الإهانة المتكررة للقرآن.
وأشار نصر الله إلى أن التدنيس المتكرر للقرآن يمس جميع المسلمين، ودعا إلى ملء المساجد في لبنان، اليوم الجمعة، لنصرة المصحف وتوضيح فظاعة ما يرتكب في حق المقدسات الإسلامية.
وناشد الشعوب العربية والإسلامية بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها، وأكد أنه في حال حدوث تكرار لهذا الحادث، يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.
يذكر أنه تم تنظيم تظاهرة في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأحرق المحتجون سفارة السويد هناك، فيما استدعت المملكة العربية السعودية القائم بأعمال سفارة السويد وسلمته مذكرة احتجاج.