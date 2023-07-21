https://sputnikarabic.ae/20230721/الدفاع-التايوانية-رصد-26-طائرة-و7-سفن-صينية-تحلق-حول-الجزيرة-1079261036.html
الدفاع التايوانية: رصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة
الدفاع التايوانية: رصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة
رصدت القوات المسلحة التايوانية، بحلول الساعة 6 صباحًا، اليوم الجمعة، 26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T05:09+0000
2023-07-21T05:09+0000
2023-07-21T05:09+0000
أخبار تايوان
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/04/1048877883_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_e5c496c0d8641d842bf8ee0fc2068395.jpg
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر: "تم رصد 26 طائرة من سلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم".وأضاف البيان: "قامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع وكلفت طائرات التحكم الجوي، والسفن البحرية، وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة".ولفت البيان إلى أنه :وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-التايوانية-37-طائرة-صينية-انتهكت-المجال-الجوي-للجزيرة-صباح-اليوم-1077867672.html
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/04/1048877883_94:0:1027:700_1920x0_80_0_0_edff5711200102639ab6273cdc2b89a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الدفاع التايوانية: رصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة
تابعنا عبر
رصدت القوات المسلحة التايوانية، بحلول الساعة 6 صباحًا، اليوم الجمعة، 26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر: "تم رصد 26 طائرة من سلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم".
وأضاف البيان: "قامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع وكلفت طائرات التحكم الجوي، والسفن البحرية، وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة".
استنادًا إلى التقارير العسكرية، اجتازت 13 طائرة من بين المكتشفين خط الوسط الفاصل لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي الإقليمية الجنوبية الغربية والشرقية لتايوان.
وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.