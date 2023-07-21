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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك--1079259984.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، عشرة قذائف قطر 155 ملم من أسلحة "الناتو" على منطقة بتروفسك في دونيتسك. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T01:30+0000
2023-07-21T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل أوكرانيا، في رسالة عبر قناتها في موقع تليغرام: "تم توثيق قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: الساعة 01:40 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 01:50 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (مناطق كييف وكويبيشيف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 02:05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيف وكييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-الشعبية-49-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079233468.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك

01:30 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أطلقت القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، عشرة قذائف قطر 155 ملم من أسلحة "الناتو" على منطقة بتروفسك في دونيتسك.
وقالت أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل أوكرانيا، في رسالة عبر قناتها في موقع تليغرام: "تم توثيق قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: الساعة 01:40 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 01:50 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (مناطق كييف وكويبيشيف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 02:05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيف وكييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية 49 مرة خلال اليوم الماضي
19 يوليو, 22:33 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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