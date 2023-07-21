https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-على-جمهورية-دونيتسك--1079259984.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، عشرة قذائف قطر 155 ملم من أسلحة "الناتو" على منطقة بتروفسك في دونيتسك. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T01:30+0000
2023-07-21T01:30+0000
2023-07-21T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076939178_0:132:2797:1705_1920x0_80_0_0_60402ab64953c9752498de7ed54abd27.jpg
وقالت أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل أوكرانيا، في رسالة عبر قناتها في موقع تليغرام: "تم توثيق قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: الساعة 01:40 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 01:50 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (مناطق كييف وكويبيشيف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 02:05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيف وكييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-الشعبية-49-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079233468.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076939178_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_dd002a2b1ee539d18db9a9b202d101c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك
تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، ليلة الجمعة، عشرة قذائف قطر 155 ملم من أسلحة "الناتو" على منطقة بتروفسك في دونيتسك.
وقالت أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل أوكرانيا، في رسالة عبر قناتها في موقع تليغرام: "تم توثيق قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: الساعة 01:40 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (منطقة كييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 01:50 - منطقة أومانسكوي - مدينة دونيتسك (مناطق كييف وكويبيشيف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم، الساعة 02:05 - منطقة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (مناطق كويبيشيف وكييف): تم إطلاق ثلاث قذائف بقياس 155 ملم".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.