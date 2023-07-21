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https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-بواسطة-مسيرة-انتحارية-فيديو-1079265196.html
القوات الروسية تستهدف مستودعا أوكرانيا للذخيرة بواسطة مسيرة انتحارية... فيديو
القوات الروسية تستهدف مستودعا أوكرانيا للذخيرة بواسطة مسيرة انتحارية... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية استهداف مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T09:08+0000
2023-07-21T09:08+0000
روسيا
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وذكر المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية أنه تم رصد مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في أفدييفكا، وتم إرسال طائرة مسيرة إلى المكان لتدميره.وبعد دقائق من نقل المعطيات إلى القيادة العامة، تم إرسال طائرة مسيرة "غادفلاي" التي عملت على التوجه إلى المستودع وتفجيره.
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القوات الروسية تستهدف مستودعا أوكرانيا للذخيرة بواسطة مسيرة انتحارية... فيديو

09:08 GMT 21.07.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . РИА Новости
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية استهداف مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا.
وذكر المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية أنه تم رصد مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في أفدييفكا، وتم إرسال طائرة مسيرة إلى المكان لتدميره.
وبعد دقائق من نقل المعطيات إلى القيادة العامة، تم إرسال طائرة مسيرة "غادفلاي" التي عملت على التوجه إلى المستودع وتفجيره.
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