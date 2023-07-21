https://sputnikarabic.ae/20230721/انتقادات-داخلية-حادة-لزيلينسكي-بعد-إقالة-سفير-بلاده-في-بريطانيا-بسبب-كلمة-1079266829.html
انتقادات داخلية حادة لزيلينسكي بعد إقالة سفير بلاده في بريطانيا بسبب "كلمة"
انتقادات داخلية حادة لزيلينسكي بعد إقالة سفير بلاده في بريطانيا بسبب "كلمة"
قال نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، إن فلاديمير زيلينسكي مستعد لفصل الموظفين لانتقادهم إياه، ووضع طموحاته فوق طموحات الدولة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:20+0000
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طرد زيلينسكي، اليوم الجمعة، السفير لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، الذي كان قد انتقده في وقت سابق، بقوله إنه يشكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس كل صباح على المساعدة العسكرية.كتب غونشارينكو على "تلغرام": "زيلينسكي يرفض بريستايكو. بعد كلمات زيلينسكي عن والاس واستعداده لشكره كل صباح، قال بريستايكو إن هذه كانت سخرية غير صحية. ولهذا السبب تم طرده... يريد زيلينسكي أن يقول إنهم يضعون مصالح الدولة فوق غضبهم".وشدد على ضرورة عدم إقالة "سفير رئيسي في دولة رئيسية" لمجرد أنه لم يقل أن زيلينسكي هو "أفضل وألطف رئيس في العالم".في وقت سابق، قال والاس إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. قال زيلينسكي، في تعليقه على بيانه، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح. ندد بريستايكو في 13 يوليو برد زيلينسكي، واصفا سخريته بأنها غير صحية.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-السخط-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-يمكن-أن-يؤدي-إلى-صراعات-داخلية-1079263776.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
انتقادات داخلية حادة لزيلينسكي بعد إقالة سفير بلاده في بريطانيا بسبب "كلمة"
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قال نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، إن فلاديمير زيلينسكي مستعد لفصل الموظفين لانتقادهم إياه، ووضع طموحاته فوق طموحات الدولة.
طرد زيلينسكي، اليوم الجمعة، السفير لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، الذي كان قد انتقده في وقت سابق، بقوله إنه يشكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس كل صباح على المساعدة العسكرية.
كتب غونشارينكو على "تلغرام": "زيلينسكي يرفض بريستايكو. بعد كلمات زيلينسكي عن والاس واستعداده لشكره كل صباح، قال بريستايكو إن هذه كانت سخرية غير صحية. ولهذا السبب تم طرده... يريد زيلينسكي أن يقول إنهم يضعون مصالح الدولة فوق غضبهم".
وشدد على ضرورة عدم إقالة "سفير رئيسي في دولة رئيسية" لمجرد أنه لم يقل أن زيلينسكي هو "أفضل وألطف رئيس في العالم".
في وقت سابق، قال والاس إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. قال زيلينسكي، في تعليقه على بيانه، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح. ندد بريستايكو في 13 يوليو برد زيلينسكي، واصفا سخريته بأنها غير صحية.