https://sputnikarabic.ae/20230721/اندلاع-حريق-ضخم-قرب-السفارة-الإيرانية-في-بيروت-فيديو-1079277158.html
اندلاع حريق ضخم قرب السفارة الإيرانية في بيروت... فيديو
اندلاع حريق ضخم قرب السفارة الإيرانية في بيروت... فيديو
اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، قرب مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:41+0000
2023-07-21T12:41+0000
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وتناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب ضخمة ترتفع قرب مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بمشاركة إيران في حل الوضع السياسي في لبنان.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصرح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، حول الاجتماع الخماسي بشأن الوضع السياسي في لبنان، إن "إيران تعتبر قضية لبنان قضية لبنانية"، مشددا على ضرورة اتفاق شعب لبنان على مصير هذا البلد.وأضاف كنعاني: "نحن نعتبر التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره... وبطبيعة الحال، نحن نرحب بالاتجاهات البناءة".وتابع: "إذا طلب من إيران المشاركة، فنحن بالطبع نرحب بذلك. ليس لدي أي معلومات محددة حول هذا الاجتماع، ولا أعرف ما إذا كان قد تمت الدعوة".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران
اندلاع حريق ضخم قرب السفارة الإيرانية في بيروت... فيديو
12:41 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، قرب مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب ضخمة ترتفع قرب مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بمشاركة إيران في حل الوضع السياسي في لبنان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصرح لوكالة
"تسنيم" الإيرانية، حول الاجتماع الخماسي بشأن الوضع السياسي في لبنان، إن "إيران تعتبر قضية لبنان قضية لبنانية"، مشددا على ضرورة اتفاق شعب لبنان على مصير هذا البلد.
وأضاف كنعاني: "نحن نعتبر التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره... وبطبيعة الحال، نحن نرحب بالاتجاهات البناءة".
وتابع: "إذا طلب من إيران المشاركة، فنحن بالطبع نرحب بذلك. ليس لدي أي معلومات محددة حول هذا الاجتماع، ولا أعرف ما إذا كان قد تمت الدعوة".