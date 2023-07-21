عربي
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم 79 وتسقط 14 مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230721/اندلاع-حريق-ضخم-قرب-السفارة-الإيرانية-في-بيروت-فيديو-1079277158.html
اندلاع حريق ضخم قرب السفارة الإيرانية في بيروت... فيديو
اندلاع حريق ضخم قرب السفارة الإيرانية في بيروت... فيديو
اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، قرب مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:41+0000
2023-07-21T12:42+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg
وتناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب ضخمة ترتفع قرب مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بمشاركة إيران في حل الوضع السياسي في لبنان.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصرح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، حول الاجتماع الخماسي بشأن الوضع السياسي في لبنان، إن "إيران تعتبر قضية لبنان قضية لبنانية"، مشددا على ضرورة اتفاق شعب لبنان على مصير هذا البلد.وأضاف كنعاني: "نحن نعتبر التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره... وبطبيعة الحال، نحن نرحب بالاتجاهات البناءة".وتابع: "إذا طلب من إيران المشاركة، فنحن بالطبع نرحب بذلك. ليس لدي أي معلومات محددة حول هذا الاجتماع، ولا أعرف ما إذا كان قد تمت الدعوة".
لبنان
أخبار لبنان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_101:0:981:660_1920x0_80_0_0_3a55d6a2f68205596db0fbe6620c067f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إيران

اندلاع حريق ضخم قرب السفارة الإيرانية في بيروت... فيديو

12:41 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 21.07.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegramNabd
اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، قرب مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب ضخمة ترتفع قرب مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، فيما لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بمشاركة إيران في حل الوضع السياسي في لبنان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصرح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، حول الاجتماع الخماسي بشأن الوضع السياسي في لبنان، إن "إيران تعتبر قضية لبنان قضية لبنانية"، مشددا على ضرورة اتفاق شعب لبنان على مصير هذا البلد.
وأضاف كنعاني: "نحن نعتبر التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره... وبطبيعة الحال، نحن نرحب بالاتجاهات البناءة".
وتابع: "إذا طلب من إيران المشاركة، فنحن بالطبع نرحب بذلك. ليس لدي أي معلومات محددة حول هذا الاجتماع، ولا أعرف ما إذا كان قد تمت الدعوة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала