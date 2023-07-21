https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html

بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي

بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن توريد الأسلحة والمرتزقة الأجانب والمستشارين لم يساعد نظام كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T10:31+0000

2023-07-21T10:31+0000

2023-07-21T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لن تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف، ولا إمدادات الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ ولا إرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بنشاط في محاولات اختراق جبهة جيشنا".وأفاد بأن "نظام كييف مستعد لفعل أي شيء لإطالة أمد وجوده، فهم لا يهتمون بالشعب، وسوف يتاجرون بكل شيء".وصرح بوتين: "الآن يتم إشعال نار الحرب بقوة، بما في ذلك طموحات قادة دول أوروبا الشرقية، الذين حولوا منذ فترة طويلة كراهية روسيا ورهاب روسيا إلى سلعة تصديرية رئيسية وأداة لسياستهم الداخلية".وقال: "بالنسبة للقادة البولنديين، ربما يتوقعون تشكيل نوع من التحالف تحت مظلة الناتو والتدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا، من أجل استحواذ قطعة أكبر لأنفسهم، لاستعادة أراضيهم التاريخية، كما يعتقدون، أوكرانيا الغربية اليوم".كما حدد رئيس الدولة أنه "من المعروف" أن البولنديين يحلمون أيضًا بالأراضي البيلاروسية.وأضاف بأن "القدرات الإنتاجية الحالية في الغرب لا تسمح بسرعة بتجديد استهلاك احتياطيات المعدات والذخيرة. هناك حاجة إلى موارد ووقت إضافي والمزيد".

https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-لا-توجد-نتائج-للهجوم-الأوكراني-المضاد---عاجل-1079267121.html

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