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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html
بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي
بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن توريد الأسلحة والمرتزقة الأجانب والمستشارين لم يساعد نظام كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:31+0000
2023-07-21T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لن تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف، ولا إمدادات الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ ولا إرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بنشاط في محاولات اختراق جبهة جيشنا".وأفاد بأن "نظام كييف مستعد لفعل أي شيء لإطالة أمد وجوده، فهم لا يهتمون بالشعب، وسوف يتاجرون بكل شيء".وصرح بوتين: "الآن يتم إشعال نار الحرب بقوة، بما في ذلك طموحات قادة دول أوروبا الشرقية، الذين حولوا منذ فترة طويلة كراهية روسيا ورهاب روسيا إلى سلعة تصديرية رئيسية وأداة لسياستهم الداخلية".وقال: "بالنسبة للقادة البولنديين، ربما يتوقعون تشكيل نوع من التحالف تحت مظلة الناتو والتدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا، من أجل استحواذ قطعة أكبر لأنفسهم، لاستعادة أراضيهم التاريخية، كما يعتقدون، أوكرانيا الغربية اليوم".كما حدد رئيس الدولة أنه "من المعروف" أن البولنديين يحلمون أيضًا بالأراضي البيلاروسية.وأضاف بأن "القدرات الإنتاجية الحالية في الغرب لا تسمح بسرعة بتجديد استهلاك احتياطيات المعدات والذخيرة. هناك حاجة إلى موارد ووقت إضافي والمزيد".
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-لا-توجد-نتائج-للهجوم-الأوكراني-المضاد---عاجل-1079267121.html
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روسيا

بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي

10:31 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 21.07.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن توريد الأسلحة والمرتزقة الأجانب والمستشارين لم يساعد نظام كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي.
وقال بوتين خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لن تساعد الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف، ولا إمدادات الأسلحة الغربية والدبابات والمدفعية والعربات المدرعة والصواريخ ولا إرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين الأجانب الذين تم استخدامهم بنشاط في محاولات اختراق جبهة جيشنا".
وأفاد بأن "نظام كييف مستعد لفعل أي شيء لإطالة أمد وجوده، فهم لا يهتمون بالشعب، وسوف يتاجرون بكل شيء".

وأضاف بوتين: "من الواضح أن القيمين الغربيين على نظام كييف يشعرون بخيبة أمل واضحة من نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد، الذي أعلنته السلطات الأوكرانية الحالية بصوت عالٍ في الأشهر السابقة".

وصرح بوتين: "الآن يتم إشعال نار الحرب بقوة، بما في ذلك طموحات قادة دول أوروبا الشرقية، الذين حولوا منذ فترة طويلة كراهية روسيا ورهاب روسيا إلى سلعة تصديرية رئيسية وأداة لسياستهم الداخلية".

وأشار بوتين إلى أن "علف المدافع من الأوكرانيين يعاني بالفعل من نقص، لذا فهم في الغرب يخططون لاستخدام مواد استهلاكية جديدة، من البولنديين والليتوانيين".

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بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل
10:15 GMT
وقال: "بالنسبة للقادة البولنديين، ربما يتوقعون تشكيل نوع من التحالف تحت مظلة الناتو والتدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا، من أجل استحواذ قطعة أكبر لأنفسهم، لاستعادة أراضيهم التاريخية، كما يعتقدون، أوكرانيا الغربية اليوم".
كما حدد رئيس الدولة أنه "من المعروف" أن البولنديين يحلمون أيضًا بالأراضي البيلاروسية.

وبحسب بوتين، لقد حصلت بولندا على الكثير من الأراضي في الغرب بفضل موقف ستالين، ولكن إذا نسيت وارسو ذلك، سنذكرهم.

وأضاف بأن "القدرات الإنتاجية الحالية في الغرب لا تسمح بسرعة بتجديد استهلاك احتياطيات المعدات والذخيرة. هناك حاجة إلى موارد ووقت إضافي والمزيد".
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