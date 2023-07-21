https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-لا-توجد-نتائج-للهجوم-الأوكراني-المضاد---عاجل-1079267121.html
بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل
بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد نتائج للهجوم المضاد الأوكراني. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:15+0000
2023-07-21T10:15+0000
2023-07-21T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لا توجد نتائج، على الأقل حتى الآن"، مضيفا بالقول إنه من الواضح أن الرعايا الغربيين لكييف يشعرون بخيبة أمل كبيرة من نتائج الهجوم المضاد.وأكد بوتين أن تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عشرات الآلاف من العسكريين، لافتًا إلى أن إمكانيات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف من المعدات، مطلوب موارد ووقت والموارد في أوكرانيا استُندفت.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html
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روسيا
بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل
10:15 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد نتائج للهجوم المضاد الأوكراني.
وقال بوتين، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لا توجد نتائج، على الأقل حتى الآن"، مضيفا بالقول إنه من الواضح أن الرعايا الغربيين لكييف يشعرون بخيبة أمل كبيرة من نتائج الهجوم المضاد.
وأكد بوتين أن تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عشرات الآلاف من العسكريين، لافتًا إلى أن إمكانيات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف من المعدات، مطلوب موارد ووقت والموارد في أوكرانيا استُندفت.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.