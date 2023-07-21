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موسكو حول وضع القنصلية الصينية في أوديسا: روسيا والصين اتفقتا على مواصلة التعاون
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-لا-توجد-نتائج-للهجوم-الأوكراني-المضاد---عاجل-1079267121.html
بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل
بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد نتائج للهجوم المضاد الأوكراني. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:15+0000
2023-07-21T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لا توجد نتائج، على الأقل حتى الآن"، مضيفا بالقول إنه من الواضح أن الرعايا الغربيين لكييف يشعرون بخيبة أمل كبيرة من نتائج الهجوم المضاد.وأكد بوتين أن تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عشرات الآلاف من العسكريين، لافتًا إلى أن إمكانيات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف من المعدات، مطلوب موارد ووقت والموارد في أوكرانيا استُندفت.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html
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روسيا

بوتين: لا توجد نتائج للهجوم الأوكراني المضاد - عاجل

10:15 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 21.07.2023)
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
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يتبع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد نتائج للهجوم المضاد الأوكراني.
وقال بوتين، خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لا توجد نتائج، على الأقل حتى الآن"، مضيفا بالقول إنه من الواضح أن الرعايا الغربيين لكييف يشعرون بخيبة أمل كبيرة من نتائج الهجوم المضاد.
وأكد بوتين أن تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عشرات الآلاف من العسكريين، لافتًا إلى أن إمكانيات الغرب لا تسمح بتعويض استهلاك كييف من المعدات، مطلوب موارد ووقت والموارد في أوكرانيا استُندفت.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي
10:31 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
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