https://sputnikarabic.ae/20230721/بولندا-تنقل-قواتها-إلى-الحدود-الشرقية-بسبب-التدريبات-في-بيلاروسيا-1079264206.html
بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا
بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا
أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T08:31+0000
2023-07-21T08:31+0000
2023-07-21T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية، زبيغنيو هوفمان، لوكالة أنباء "رابتر"، قال خلالها إن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقيها.وأضاف هوفمان، بالقول: "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، مثل نشر وحدات من مجموعة فاغنر. لذلك، قرر وزير الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الحكومية للأمن، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية إلى شرقي بولندا". وتابع، بالقول إن "التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز".وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر، سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوب غربي بيلاروسيا، في غضون أسبوع.وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه "في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، فإن التجربة القتالية الحقيقية التي تمتلكها الشركات العسكرية الخاصة هي فرصة لمواصلة تطوير المسار الذي اتخذه الجيش البيلاروسي لتحديث وإعادة تجهيز وإدخال تجربة النزاعات العسكرية الحديثة بسرعة في برنامج التدريب".
https://sputnikarabic.ae/20230707/خبير-بولندا-لن-تغامر-بإرسال-قواتها-إلى-أوكرانيا-1078832746.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا
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أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.
وجاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية، زبيغنيو هوفمان، لوكالة أنباء "رابتر"، قال خلالها إن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقيها.
وأضاف هوفمان، بالقول: "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، مثل نشر وحدات من مجموعة فاغنر. لذلك، قرر وزير الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الحكومية للأمن، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية إلى شرقي بولندا".
وتابع، بالقول إن "التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز".
وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر، سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوب غربي بيلاروسيا، في غضون أسبوع.
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه "في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، فإن التجربة القتالية الحقيقية التي تمتلكها الشركات العسكرية الخاصة هي فرصة لمواصلة تطوير المسار الذي اتخذه الجيش البيلاروسي لتحديث وإعادة تجهيز وإدخال تجربة النزاعات العسكرية الحديثة بسرعة في برنامج التدريب".