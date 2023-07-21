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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بولندا-تنقل-قواتها-إلى-الحدود-الشرقية-بسبب-التدريبات-في-بيلاروسيا-1079264206.html
بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا
بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا
أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T08:31+0000
2023-07-21T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية، زبيغنيو هوفمان، لوكالة أنباء "رابتر"، قال خلالها إن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقيها.وأضاف هوفمان، بالقول: "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، مثل نشر وحدات من مجموعة فاغنر. لذلك، قرر وزير الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الحكومية للأمن، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية إلى شرقي بولندا". وتابع، بالقول إن "التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز".وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر، سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوب غربي بيلاروسيا، في غضون أسبوع.وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه "في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، فإن التجربة القتالية الحقيقية التي تمتلكها الشركات العسكرية الخاصة هي فرصة لمواصلة تطوير المسار الذي اتخذه الجيش البيلاروسي لتحديث وإعادة تجهيز وإدخال تجربة النزاعات العسكرية الحديثة بسرعة في برنامج التدريب".
https://sputnikarabic.ae/20230707/خبير-بولندا-لن-تغامر-بإرسال-قواتها-إلى-أوكرانيا-1078832746.html
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العالم
العالم

بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا

08:31 GMT 21.07.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.
وجاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية، زبيغنيو هوفمان، لوكالة أنباء "رابتر"، قال خلالها إن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقيها.
وأضاف هوفمان، بالقول: "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، مثل نشر وحدات من مجموعة فاغنر. لذلك، قرر وزير الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الحكومية للأمن، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية إلى شرقي بولندا".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
خبير: بولندا لن تغامر بإرسال قواتها إلى أوكرانيا
7 يوليو, 13:52 GMT
وتابع، بالقول إن "التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز".
وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر، سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوب غربي بيلاروسيا، في غضون أسبوع.
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه "في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، فإن التجربة القتالية الحقيقية التي تمتلكها الشركات العسكرية الخاصة هي فرصة لمواصلة تطوير المسار الذي اتخذه الجيش البيلاروسي لتحديث وإعادة تجهيز وإدخال تجربة النزاعات العسكرية الحديثة بسرعة في برنامج التدريب".
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