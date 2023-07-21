https://sputnikarabic.ae/20230721/تحذيرات-من-أن-تؤدي-الأضرار-التي-لحقت-بمصنع-فايزر-نتيجة-الإعصار-لنقص-في-الأدوية-1079271102.html

تحذيرات من أن تؤدي الأضرار التي لحقت بمصنع "فايزر" نتيجة الإعصار لنقص في الأدوية

تحذيرات من أن تؤدي الأضرار التي لحقت بمصنع "فايزر" نتيجة الإعصار لنقص في الأدوية

أعلنت مديرة الأدوية في جامعة يوتا الأمريكية، إيرين فوكس، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بمصنع "فايزر" للأدوية، من المرجح أن تؤدي إلى نقص طويل الأجل في... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T11:07+0000

2023-07-21T11:07+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت فوكس، في مقابلة مع قناة " سي بي إس" الأمريكية، بأن الأضرار التي لحقت بالمصنع "من المرجح أن تؤدي إلى نقص طويل الأجل، بينما تعمل شركة "فايزر" إما على نقل مكان الإنتاج أو إلى استعادته".وقال قائد شرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث، كيش كيت ستون، إن "هناك تقارير تفيد بوجود 50 ألف رفًا من الأدوية متناثرة في جميع أنحاء المنطقة وقد أتلفتها الأمطار والرياح".وتضرر المصنع الذي يقع في ولاية كارولينا الشمالية بشكل كبير نتيجة الإعصار الذي ضرب الولاية، ولم يصب أحد بإصابات خطيرة رغم انهيار سقف المصنع وتناثر حطام المبنى في ساحة موقف السيارات.ويعتبر هذا المصنع - حسب موقعه الرسمي- من أكبر المصانع في العالم لإنتاج المواد القابلة للحقن، وكذلك المسكنات والأدوية المضادة للعدوى، وكذلك مرخيات العضلات، وقد أنتج ما يعادل ربع جميع حقن "فايزر" التي تستخدمها المستشفيات الأميركية (ضد "كوفيد 19).

https://sputnikarabic.ae/20230720/مصنع-فايزر-الأمريكي-يتحول-إلى-حطام-والأدوية-تتناثر-في-كل-مكان-فيديو-1079241068.html

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