https://sputnikarabic.ae/20230721/تحطم-درون-أمريكية-أثناء-التدريب-في-بولندا-1079266985.html

تحطم درون أمريكية أثناء التدريب في بولندا

تحطم درون أمريكية أثناء التدريب في بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة عسكرية أمريكية تحطمت فوق غابة، جنوب غربي بولندا، بعد فقد الاتصال بها أثناء التدريب. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T10:22+0000

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وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر، فيما أفادت وسائل إعلام بولندية أن شاهد عيان رأى جسما يتحطم في الغابة بالقرب من قرية ترزبين وأبلغ رجال الإطفاء، حسبما أفاد موقع "usnews".وقال بيوتر بيلارشيك، المتحدث باسم قيادة الإطفاء الوطنية، لوكالة الأنباء البولندية الرسمية إن الجيش كان في موقع الحادث بالفعل عندما وصل رجال الإطفاء، وأضاف إنه لم تكن هناك انفجارات عندما تحطمت الطائرة التي يبلغ طول جناحها نحو 8 أمتار.وفي وقت سابق، أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقيها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.وجاء هذا الإعلان على لسان سكرتير اللجنة الأمنية للحكومة البولندية، زبيغنيو هوفمان، لوكالة أنباء "رابتر"، قال خلالها إن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، قرر نقل التشكيلات العسكرية من غربي البلاد إلى شرقيها.وأضاف هوفمان، بالقول: "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، مثل نشر وحدات من مجموعة فاغنر. لذلك، قرر وزير الدفاع الوطني، رئيس اللجنة الحكومية للأمن، ماريوس بلاشتشاك، نقل تشكيلاتنا العسكرية إلى شرقي بولندا"، وتابع، بالقول إن "التدريبات المشتركة للجيش البيلاروسي ومجموعة فاغنر هي بلا شك استفزاز".وأعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية أن الجيش البيلاروسي إلى جانب مقاتلي مجموعة فاغنر، سيعملون على مهام تدريب قتالي في ساحة تدريب جنوب غربي بيلاروسيا، في غضون أسبوع.

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