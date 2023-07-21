https://sputnikarabic.ae/20230721/تدريب-مشغلي-مسيرات-استطلاع-روسية-مجهزة-بقنابل-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1079268605.html
تدريب مشغلي مسيرات استطلاع روسية مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريب مشغلي مسيرات استطلاع روسية مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريب مشغلي مسيرات استطلاع مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
2023-07-21T12:12+0000
2023-07-21T12:12+0000
2023-07-21T12:14+0000
وسائط متعددة
صور
الجيش الروسي
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ويجري في إحدى ساحات التدريب العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تدريب جنود المنطقة العسكرية المركزية على توجيه طائرات الاستطلاع دون طيار المذخرة وعملية إسقاطها للقنابل.وطائرات الدرون هذه من طراز "FPV" (تعني بالعربية "عرض منظور الشخص الأول")، يتحكم بها مختص يحمل كاميرا لتوجيه الدرون.المدربون الذين يجرون دروسًا حول تشغيل الطائرات دون طيار هم أعضاء في العملية العسكرية الخاصة، الذين اكتسبوا المهارات اللازمة للعمل مباشرة في الميدان القتالي.
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درون، العملية العسكرية الخاصة
درون، العملية العسكرية الخاصة
تدريب مشغلي مسيرات استطلاع روسية مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة 12:12 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
شهدت إحدى ساحات التدريب العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تدريًبا على استخدام طائرة استطلاع دون طيار مجهزة بقنبلة.
ويجري في إحدى ساحات التدريب العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تدريب جنود المنطقة العسكرية المركزية على توجيه طائرات الاستطلاع دون طيار المذخرة وعملية إسقاطها للقنابل.
وطائرات الدرون هذه من طراز "FPV" (تعني بالعربية "عرض منظور الشخص الأول")، يتحكم بها مختص يحمل كاميرا لتوجيه الدرون.
المدربون الذين يجرون دروسًا حول تشغيل الطائرات دون طيار هم أعضاء في
العملية العسكرية الخاصة
، الذين اكتسبوا المهارات اللازمة للعمل مباشرة في الميدان القتالي.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يحمل طائرة دون طيار مثبتة بصاروخ لإسقاط الذخيرة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يحمل طائرة دون طيار مثبتة بصاروخ لإسقاط الذخيرة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
مدرب في فصل دراسي لتدريب مشغلي طائرة دون طيار في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مدرب في فصل دراسي لتدريب مشغلي طائرة دون طيار في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
أجهزة التدريب في فصل دراسي أثناء تدريب مشغلي طائرة دون طيار في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أجهزة التدريب في فصل دراسي أثناء تدريب مشغلي طائرة دون طيار في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
أجهزة التدريب في فصل دراسي أثناء تدريب مشغلي طائرة دون طيار في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أجهزة التدريب في فصل دراسي أثناء تدريب مشغلي طائرة دون طيار في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
جلسة تدريب لاستخدام طائرات دون طيار مجهزة بذخيرة مثبتة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جلسة تدريب لاستخدام طائرات دون طيار مجهزة بذخيرة مثبتة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
أحد المدربين خلال تدريب مشغلي المسيرات لإسقاط الذخائر في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أحد المدربين خلال تدريب مشغلي المسيرات لإسقاط الذخائر في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
طائرة استطلاع دون طيار مجهزة بذخيرة مثبتة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طائرة استطلاع دون طيار مجهزة بذخيرة مثبتة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يتحكم في طائرة دون طيار من طراز "FPV" خلال تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جندي من المنطقة العسكرية المركزية يتحكم في طائرة دون طيار من طراز "FPV" خلال تدريب لمشغلي الطائرات المسيرة في إحدى ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة.