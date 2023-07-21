https://sputnikarabic.ae/20230721/تدريب-مشغلي-مسيرات-استطلاع-روسية-مجهزة-بقنابل-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1079268605.html

تدريب مشغلي مسيرات استطلاع روسية مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تدريب مشغلي مسيرات استطلاع روسية مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تدريب مشغلي مسيرات استطلاع مجهزة بقنابل في منطقة العملية العسكرية الخاصة

2023-07-21T12:12+0000

2023-07-21T12:12+0000

2023-07-21T12:14+0000

وسائط متعددة

صور

الجيش الروسي

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ويجري في إحدى ساحات التدريب العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تدريب جنود المنطقة العسكرية المركزية على توجيه طائرات الاستطلاع دون طيار المذخرة وعملية إسقاطها للقنابل.وطائرات الدرون هذه من طراز "FPV" (تعني بالعربية "عرض منظور الشخص الأول")، يتحكم بها مختص يحمل كاميرا لتوجيه الدرون.المدربون الذين يجرون دروسًا حول تشغيل الطائرات دون طيار هم أعضاء في العملية العسكرية الخاصة، الذين اكتسبوا المهارات اللازمة للعمل مباشرة في الميدان القتالي.

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درون، العملية العسكرية الخاصة