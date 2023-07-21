https://sputnikarabic.ae/20230721/جندي-أوكراني-يكشف-ثمن-كارثة-الهجوم-المضاد-فيديو--1079285501.html
جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديو
جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديو
انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لجندي أوكراني وهو يتحدث عن تجربته في المشاركة في"الهجوم المضاد" ضد القوات الروسية. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T15:34+0000
2023-07-21T15:34+0000
2023-07-21T15:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو الجندي الأوكراني وهو يتحدث عن نتائج الهجوم المضاد المخيّب للآمال، وتدمير القوات الروسية لدبابات "ليوبارد" التابعة للقوات الأوكرانية.وبحسب الجندي، كان عليه أن يقطع مسافة 22 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، خلال يوم كامل، بمعدات عسكرية يبلغ وزنها الإجمالي 60 كيلوغرامًا، وكانت نتيجة الحدث بالنسبة للعدو مخيبة للآمال، فقد تم تدمير دبابتين من طراز "ليوبارد"، واحدة منهما بقيت دون برج.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.اقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديو
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انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لجندي أوكراني وهو يتحدث عن تجربته في المشاركة في"الهجوم المضاد" ضد القوات الروسية.
ويظهر في الفيديو الجندي الأوكراني وهو يتحدث عن نتائج الهجوم المضاد المخيّب للآمال، وتدمير القوات الروسية لدبابات "ليوبارد" التابعة للقوات الأوكرانية.
وبحسب الجندي، كان عليه أن يقطع مسافة 22 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، خلال يوم كامل، بمعدات عسكرية يبلغ وزنها الإجمالي 60 كيلوغرامًا، وكانت نتيجة الحدث بالنسبة للعدو مخيبة للآمال، فقد تم تدمير دبابتين من طراز "ليوبارد"، واحدة منهما بقيت دون برج.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.