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https://sputnikarabic.ae/20230721/حوار-في-برنامج-لبناني-يحول-الاستديو-إلى-حلبة-مصارعة-فيديو-1079288629.html
حوار في برنامج لبناني يحول الاستديو إلى حلبة مصارعة... فيديو
حوار في برنامج لبناني يحول الاستديو إلى حلبة مصارعة... فيديو
أثار نقاش حول العقوبات الأمريكية معركة بالأيدي بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في برنامج تلفزيوني. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T19:58+0000
2023-07-21T19:58+0000
العالم العربي
لبنان
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وأدى تلاسن خلال برنامج "صار الوقت" على قناة لبنانية، إلى إشكال وصل إلى حد التضارب، ما اضطر القناة إلى قطع البث والدخول في فاصل إعلاني.وكان النقاش حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، ما لبث أن تحول إلى إشكال بدأ برشق الوزير وهاب كوبا من الماء صوب وجه أبو فاضل.وبحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل، انتقل الإشكال إلى خارج مبنى القناة، ما أدى إلى تدخل قوة من الجيش اللبناني لفض الاشتباك.
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

حوار في برنامج لبناني يحول الاستديو إلى حلبة مصارعة... فيديو

19:58 GMT 21.07.2023
© AP Photo / MUSTAFA JAMALEDDINEوئام وهاب
وئام وهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / MUSTAFA JAMALEDDINE
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أثار نقاش حول العقوبات الأمريكية معركة بالأيدي بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في برنامج تلفزيوني.
وأدى تلاسن خلال برنامج "صار الوقت" على قناة لبنانية، إلى إشكال وصل إلى حد التضارب، ما اضطر القناة إلى قطع البث والدخول في فاصل إعلاني.
وكان النقاش حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، ما لبث أن تحول إلى إشكال بدأ برشق الوزير وهاب كوبا من الماء صوب وجه أبو فاضل.
وبحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل، انتقل الإشكال إلى خارج مبنى القناة، ما أدى إلى تدخل قوة من الجيش اللبناني لفض الاشتباك.
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