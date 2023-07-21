https://sputnikarabic.ae/20230721/خبير-أمريكي-يكشف-طريقة-قيام-روسيا-بإسقاط-صاروخ-أسطورة-واشنطن-الذي-منحته-لكييف-1079283883.html
خبير أمريكي يكشف طريقة قيام روسيا بإسقاط صاروخ "أسطورة واشنطن" الذي منحته لكييف
خبير أمريكي يكشف طريقة قيام روسيا بإسقاط صاروخ "أسطورة واشنطن" الذي منحته لكييف
صرّح الخبير العسكري الأمريكي، فرانك ستيفان غادي، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تمكنت من إسقاط وقمع صورايخ أسطورة واشنطن "هيمارس" التي منحتها لكييف. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T14:54+0000
2023-07-21T14:54+0000
2023-07-21T14:54+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال غادي في مقابلة: "اكتسبت أنظمة "هيمارس" مكانة أسطورية للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن روسيا وجدت طريقة لمواجهة هذه الراجمات. يبدو أن دفاعها الجوي والصاروخي المتكامل كان له تأثير على فعالية الصواريخ".وأشار إلى أن الشيء نفسه سيحدث مع أنظمة "أتاكمز" العالية الدقة والبعيدة المدى، لأنها تعمل على مبدأ "هيمارس" نفسه.وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نضع ذلك في الاعتبار عندما نخطط لعمليات تسليم جديدة من الذخائر البعيدة المدى الأخرى العالية الدقة إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، وصف ضابط المخابرات الجوية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، الدفاع الجوي الروسي وأنظمة الحرب الإلكترونية بأنها الأكثر فاعلية في العالم.وقال الضابط إنهم يشوشون إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لصواريخ "هيمارس" ويقللون بشكل كبير من إمكاناتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230721/قوات-روسية-تقتحم-غابة-وتسيطر-على-خنادق-ومقرات-أوكرانية-فيديو--1079282965.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي يكشف طريقة قيام روسيا بإسقاط صاروخ "أسطورة واشنطن" الذي منحته لكييف
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صرّح الخبير العسكري الأمريكي، فرانك ستيفان غادي، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تمكنت من إسقاط وقمع صورايخ أسطورة واشنطن "هيمارس" التي منحتها لكييف.
وقال غادي في مقابلة: "اكتسبت أنظمة "هيمارس" مكانة أسطورية للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن روسيا وجدت طريقة لمواجهة هذه الراجمات. يبدو أن دفاعها الجوي والصاروخي المتكامل كان له تأثير على فعالية الصواريخ".
وأشار إلى أن الشيء نفسه سيحدث مع أنظمة "أتاكمز" العالية الدقة والبعيدة المدى، لأنها تعمل على مبدأ "هيمارس" نفسه.
وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نضع ذلك في الاعتبار عندما نخطط لعمليات تسليم جديدة من الذخائر البعيدة المدى الأخرى العالية الدقة إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، وصف ضابط المخابرات الجوية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، الدفاع الجوي الروسي وأنظمة الحرب الإلكترونية بأنها الأكثر فاعلية في العالم.
وقال الضابط إنهم يشوشون إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لصواريخ "هيمارس" ويقللون بشكل كبير من إمكاناتهم.