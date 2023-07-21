https://sputnikarabic.ae/20230721/دراسة-تكشف-عن-أثر-غريب-لتمرين-اليوم-الواحد-1079280014.html
دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"
دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"
كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة في عطلة نهاية الأسبوع "تقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب". 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T13:28+0000
2023-07-21T13:28+0000
2023-07-21T13:28+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/08/1049508071_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_7b4d676c5cf0d5e92b9f2646dd78e731.jpg
وأفادت مجلة علمية بأن الرياضة مفيدة للصحة العامة وللقلب بشكل خاص، وتوصي الإرشادات بضرورة ممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيًا.وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن نحو 90 ألف شخص في منتصف العمر من الأصحاء ارتدوا عصابات المعصم (مقاييس التسارع) التي تتبعت نشاطهم، إذ سجلت مستويات نشاطهم لمدة أسبوع مع إيلاء اهتمام خاص للنشاط المعتدل إلى القوي.ووجد الباحثون أنه في السنوات الست التي أعقبت تقييم مقياس التسارع، كان الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا معتدلًا إلى قويًا أقل إصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب.وبحسب المجلة، كانت النتيجة الجديدة لهذه الدراسة أنه لم يكن هناك اختلاف في النتائج لدى الأشخاص الذين قاموا بأكثر من نصف نشاطهم في عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين قاموا بتوزيعها على مدار الأسبوع، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230721/ضغط-الدم-ينتهي-بحقنة-كل-6-أشهر-اكتشاف-ثوري-ينقذ-الملايين-1079268234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/08/1049508071_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_d3a77dc98a4cb35bd37de0fa3ff99f01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة في عطلة نهاية الأسبوع "تقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب".
وأفادت مجلة علمية بأن الرياضة مفيدة للصحة العامة وللقلب بشكل خاص، وتوصي الإرشادات بضرورة ممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيًا.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن نحو 90 ألف شخص في منتصف العمر من الأصحاء ارتدوا عصابات المعصم (مقاييس التسارع) التي تتبعت نشاطهم، إذ سجلت مستويات نشاطهم لمدة أسبوع مع إيلاء اهتمام خاص للنشاط المعتدل إلى القوي.
ووجد الباحثون أنه في السنوات الست التي أعقبت تقييم مقياس التسارع، كان الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا معتدلًا إلى قويًا أقل إصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب.
وبحسب المجلة، كانت النتيجة الجديدة لهذه الدراسة أنه لم يكن هناك اختلاف في النتائج لدى الأشخاص الذين قاموا بأكثر من نصف نشاطهم في عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين قاموا بتوزيعها على مدار الأسبوع، بحسب مجلة "ساينس أليرت"
العلمية.