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https://sputnikarabic.ae/20230721/دراسة-تكشف-عن-أثر-غريب-لتمرين-اليوم-الواحد-1079280014.html
دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"
دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"
كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة في عطلة نهاية الأسبوع "تقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب". 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T13:28+0000
2023-07-21T13:28+0000
مجتمع
الصحة
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وأفادت مجلة علمية بأن الرياضة مفيدة للصحة العامة وللقلب بشكل خاص، وتوصي الإرشادات بضرورة ممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيًا.وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن نحو 90 ألف شخص في منتصف العمر من الأصحاء ارتدوا عصابات المعصم (مقاييس التسارع) التي تتبعت نشاطهم، إذ سجلت مستويات نشاطهم لمدة أسبوع مع إيلاء اهتمام خاص للنشاط المعتدل إلى القوي.ووجد الباحثون أنه في السنوات الست التي أعقبت تقييم مقياس التسارع، كان الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا معتدلًا إلى قويًا أقل إصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب.وبحسب المجلة، كانت النتيجة الجديدة لهذه الدراسة أنه لم يكن هناك اختلاف في النتائج لدى الأشخاص الذين قاموا بأكثر من نصف نشاطهم في عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين قاموا بتوزيعها على مدار الأسبوع، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230721/ضغط-الدم-ينتهي-بحقنة-كل-6-أشهر-اكتشاف-ثوري-ينقذ-الملايين-1079268234.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن أثر غريب لتمرين "اليوم الواحد"

13:28 GMT 21.07.2023
© AFP 2023 / WILLIAM WESTأشخاص يمارسون الرياضة في مدينة ملبورن الأسترالية
أشخاص يمارسون الرياضة في مدينة ملبورن الأسترالية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / WILLIAM WEST
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كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة في عطلة نهاية الأسبوع "تقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب".
وأفادت مجلة علمية بأن الرياضة مفيدة للصحة العامة وللقلب بشكل خاص، وتوصي الإرشادات بضرورة ممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيًا.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن نحو 90 ألف شخص في منتصف العمر من الأصحاء ارتدوا عصابات المعصم (مقاييس التسارع) التي تتبعت نشاطهم، إذ سجلت مستويات نشاطهم لمدة أسبوع مع إيلاء اهتمام خاص للنشاط المعتدل إلى القوي.
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مجتمع
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ووجد الباحثون أنه في السنوات الست التي أعقبت تقييم مقياس التسارع، كان الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا معتدلًا إلى قويًا أقل إصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب.
وبحسب المجلة، كانت النتيجة الجديدة لهذه الدراسة أنه لم يكن هناك اختلاف في النتائج لدى الأشخاص الذين قاموا بأكثر من نصف نشاطهم في عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بأولئك الذين قاموا بتوزيعها على مدار الأسبوع، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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