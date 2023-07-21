https://sputnikarabic.ae/20230721/رئيسة-برنامج-الأغذية-العالمي-تدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-لتحسين-الوضع-الإنساني-في-غرب-ووسط-أفريقيا-1079276976.html

رئيسة برنامج الأغذية العالمي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غرب ووسط أفريقيا

رئيسة برنامج الأغذية العالمي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غرب ووسط أفريقيا

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، اليوم الجمعة، إن الوضع غرب ووسط أفريقيا يتدهور بسرعة بسبب الصراع في السودان،... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T12:49+0000

2023-07-21T12:49+0000

2023-07-21T12:49+0000

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واختتمت ماكين زيارتها إلى تشاد وتوغو وبنين، في 21 يوليو/ تموز الجاري. وأثناء وجودها في تشاد، أشارت رئيسة برنامج الأغذية العالمي إلى أن البلاد تستضيف حاليًا أكبر عدد من المهاجرين غربي وجنوبي أفريقيا، وأن هذا الموضوع يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي للبلاد.وقالت ماكين:وأضافت ماكين أن هناك الآن نحو 330 ألف لاجئ يعيشون على الحدود التشادية السودانية، وللوصول إلى كل المحتاجين وتحقيق الاستقرار في تشاد، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 157 مليون دولار، ما سيسمح له بمساعدة مليوني لاجئ و"التشاديين الضعفاء".وبعد مغادرة تشاد، سافرت ماكين إلى توغو وبنين لمناقشة مجالات التعاون، مثل التغذية المدرسية، وهي إحدى مبادرات برنامج الأغذية العالمي لتوفير وجبات مدرسية لجميع الأطفال المحتاجين. وكانت ماكين إيجابية للغاية بشأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنين، قائلةً إن "بنين هي مثال جيد لبرنامج الأغذية العالمي والحكومة الوطنية اللذين يعملان معًا".وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وكان مركز الاشتباكات في العاصمة الخرطوم. منذ ذلك الحين، أدخلت الأطراف عددًا من مبادرات وقف إطلاق النار المؤقت في جميع أنحاء البلاد، لكن النزاع لم يتم تسويته بعد. قُتل مئات الأشخاص ونزح ما يقرب من 3 ملايين بسبب الصراع الدائر، بما في ذلك ما يقرب من 700 ألف شخص غادروا البلاد، وفقًا للأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230420/الأمم-المتحدة-ما-بين-10-إلى-20-ألفا-فروا-من-السودان-إلى-تشاد-إثر-تصاعد-العنف-1076132684.html

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