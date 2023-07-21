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https://sputnikarabic.ae/20230721/رصد-أول-نجوم-من-المادة-المظلمة-1079263626.html
رصد أول نجوم من المادة المظلمة
رصد أول نجوم من المادة المظلمة
رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) نوعًا نادرًا من النجوم، ربما تكون ما تعرف بـ"النجوم المظلمة" التي لم يكن العلماء يعرفون عنها كثيرا. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T07:52+0000
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وقال موقع "scientificamerican" إن هذه الأجسام النجمية تعتمد على الإبادة الذاتية للمادة المظلمة، وهي الأشياء غير المرئية التي تمثل نحو 85% من مادة الكون، ولا تعتمد على الاندماج النووي كما هو الحال في النجوم المعروفة.يحتاج العلماء إلى مزيد من الأدلة لتأكيد وجود هذه النجوم المظلمة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ولكن إذا تم تأكيدها فقد تغير الاكتشاف ما نعرفه عن كيفية تشكل النجوم الأولى.وعلى الرغم من اسمها، يمكن أن تكون النجوم المظلمة ساطعة أكثر من الشمس بمليار مرة، كما تتجاوز كتلتها كتلة الشمس بمليون مرة، فيما تفيد مؤشرات المحاكاة الكونية إلى أن النجوم المظلمة تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم. وأشار الباحثون في مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم إلى رصد ثلاثة أجسام على الأقل، قد تكون كل منها نجما مظلما فائق الكتلة، بعدما كان العلماء يصفونها بأنها مجرات مأهولة بالنجوم العادية.وصرحت كاثرين فريز، المؤلفة المشاركة في الدراسة وعالمة الفيزياء الفلكية في جامعة تكساس في أوستن أنه في حالة تأكيد وجود هذا النوع الجديد من النجوم، سيكون الاكتشاف ضخما.مع ذلك، لم يتم إثبات أن الأجسام التي رصدها التلسكوب هي نجوم مظلمة بالفعل، فقط يمكن أن تكون كذلك بحسب خصائصها، فيما يقول المؤلف المشارك في الدراسة، كوسمين إيلي، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كولجيت، إن تقنية تلسكوب جيمس كافية للكشف عن هذا النوع من النجوم، ولكن العلماء يحتاجون إلى المزيد من الوقت للملاحظة والبحث، ويأمل العلماء أن يتم العثور على واحدة من هذه النجوم المظلمة باستخدام تلسكوب جيمس ويب خلال فترة عمله.
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منوعات, علوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, علوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

رصد أول نجوم من المادة المظلمة

07:52 GMT 21.07.2023
© Photo / unsplash/Jeremy Perkinsمشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء
مشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Photo / unsplash/Jeremy Perkins
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رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) نوعًا نادرًا من النجوم، ربما تكون ما تعرف بـ"النجوم المظلمة" التي لم يكن العلماء يعرفون عنها كثيرا.
وقال موقع "scientificamerican" إن هذه الأجسام النجمية تعتمد على الإبادة الذاتية للمادة المظلمة، وهي الأشياء غير المرئية التي تمثل نحو 85% من مادة الكون، ولا تعتمد على الاندماج النووي كما هو الحال في النجوم المعروفة.
يحتاج العلماء إلى مزيد من الأدلة لتأكيد وجود هذه النجوم المظلمة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ولكن إذا تم تأكيدها فقد تغير الاكتشاف ما نعرفه عن كيفية تشكل النجوم الأولى.
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وعلى الرغم من اسمها، يمكن أن تكون النجوم المظلمة ساطعة أكثر من الشمس بمليار مرة، كما تتجاوز كتلتها كتلة الشمس بمليون مرة، فيما تفيد مؤشرات المحاكاة الكونية إلى أن النجوم المظلمة تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم.
وأشار الباحثون في مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم إلى رصد ثلاثة أجسام على الأقل، قد تكون كل منها نجما مظلما فائق الكتلة، بعدما كان العلماء يصفونها بأنها مجرات مأهولة بالنجوم العادية.
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وصرحت كاثرين فريز، المؤلفة المشاركة في الدراسة وعالمة الفيزياء الفلكية في جامعة تكساس في أوستن أنه في حالة تأكيد وجود هذا النوع الجديد من النجوم، سيكون الاكتشاف ضخما.
مع ذلك، لم يتم إثبات أن الأجسام التي رصدها التلسكوب هي نجوم مظلمة بالفعل، فقط يمكن أن تكون كذلك بحسب خصائصها، فيما يقول المؤلف المشارك في الدراسة، كوسمين إيلي، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كولجيت، إن تقنية تلسكوب جيمس كافية للكشف عن هذا النوع من النجوم، ولكن العلماء يحتاجون إلى المزيد من الوقت للملاحظة والبحث، ويأمل العلماء أن يتم العثور على واحدة من هذه النجوم المظلمة باستخدام تلسكوب جيمس ويب خلال فترة عمله.
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