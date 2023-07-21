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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/روسيا-تطور-أجهزة-رادار-محمولة-تحمي-المنشآت-البحرية-والساحلية-من-القوارب-المسيرة--1079259836.html
روسيا تطور أجهزة رادار محمولة تحمي المنشآت البحرية والساحلية من القوارب المسيرة
روسيا تطور أجهزة رادار محمولة تحمي المنشآت البحرية والساحلية من القوارب المسيرة
أعلنت شركة "روسإلكترونيكا" (التابعة لشركة "روستيخ" الروسية) عن تطوير أجهزة رادار محمولة يمكنها اكتشاف القوارب المسيرة بفاعلية على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T01:09+0000
2023-07-21T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال أندريه كوموغورتسيف، المدير التنفيذي لمصنع ريبين للأجهزة (التابع لشركة "روسإلكترونيكا") في إجابته على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول مدى إمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة للحماية من المسيرات البحرية: "لا تُسبب سطح الماء تداخلات إضافية للإشارات الإذاعية أثناء عمل هذا الرادار".وأضاف: "يمكن رؤية قارب هواة طوله ثلاثة أمتار بالتأكيد من مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. وهذا يسمح باستخدام مثل هذه المحطة لحماية الأهداف البحرية والنهرية من التسلل غير المصرح به".ويمثل الجهاز المصغر للرادار محطة محمولة متعددة الوظائف، ووزنه مع الجهاز الدوار والبطاريات لا يتجاوز 25 كيلوغرامًا. كانت هذه المحطات في الأصل تطورت لحماية البنية التحتية الحيوية من الطائرات بدون طيار ولاكتشاف التقنيات البرية.وللمقارنة، يمكن للرادار الثابت اكتشاف قارب هواة طوله ستة أمتار على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات، والذي يكاد لا يعلو عن سطح الماء. وفي المقابل، يبلغ طول القوارب البحرية الأوكرانية بدون طاقم وفقًا للبيانات المفتوحة حوالي 5.5 متر.وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم في ليلة الاثنين باستخدام اثنين من الطائرات المسيرة البحرية.نتج عن ذلك مقتل زوجين من سكان منطقة بيلغورود وإصابة ابنتهما القاصر. كما تضرر الجزء البري للجسر، وسيتم استعادة حركة المرور ذهاباً وإياباً على هذا القسم بحلول فصل الخريف.
https://sputnikarabic.ae/20230720/هاكرز-راهديت-يكشفون-تفاصيل-عن-هجوم-جسر-القرم-1079237043.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تطور أجهزة رادار محمولة تحمي المنشآت البحرية والساحلية من القوارب المسيرة

01:09 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 21.07.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت شركة "روسإلكترونيكا" (التابعة لشركة "روستيخ" الروسية) عن تطوير أجهزة رادار محمولة يمكنها اكتشاف القوارب المسيرة بفاعلية على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات وتوفير حماية للأهداف البحرية.
وقال أندريه كوموغورتسيف، المدير التنفيذي لمصنع ريبين للأجهزة (التابع لشركة "روسإلكترونيكا") في إجابته على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول مدى إمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة للحماية من المسيرات البحرية: "لا تُسبب سطح الماء تداخلات إضافية للإشارات الإذاعية أثناء عمل هذا الرادار".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
هاكرز "راهديت" يكشفون تفاصيل عن هجوم جسر القرم
أمس, 06:44 GMT
وأضاف: "يمكن رؤية قارب هواة طوله ثلاثة أمتار بالتأكيد من مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. وهذا يسمح باستخدام مثل هذه المحطة لحماية الأهداف البحرية والنهرية من التسلل غير المصرح به".
ويمثل الجهاز المصغر للرادار محطة محمولة متعددة الوظائف، ووزنه مع الجهاز الدوار والبطاريات لا يتجاوز 25 كيلوغرامًا. كانت هذه المحطات في الأصل تطورت لحماية البنية التحتية الحيوية من الطائرات بدون طيار ولاكتشاف التقنيات البرية.
وللمقارنة، يمكن للرادار الثابت اكتشاف قارب هواة طوله ستة أمتار على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات، والذي يكاد لا يعلو عن سطح الماء. وفي المقابل، يبلغ طول القوارب البحرية الأوكرانية بدون طاقم وفقًا للبيانات المفتوحة حوالي 5.5 متر.
وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم في ليلة الاثنين باستخدام اثنين من الطائرات المسيرة البحرية.
نتج عن ذلك مقتل زوجين من سكان منطقة بيلغورود وإصابة ابنتهما القاصر. كما تضرر الجزء البري للجسر، وسيتم استعادة حركة المرور ذهاباً وإياباً على هذا القسم بحلول فصل الخريف.
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