https://sputnikarabic.ae/20230721/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-محافظة-مرعش-التركية-1079277288.html
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة مرعش التركية
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة مرعش التركية
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية (AFAD) أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في محافظة فهرمان مرعش التركية. وبحسب رسالة الوزارة على تويتر، فقد تم تسجيل... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:39+0000
2023-07-21T12:39+0000
2023-07-21T12:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073590360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec2c320aae0e2940e6d366d51655ec8.jpg
وبحسب مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية، تم تسجيل الهزات في الساعة 14.23 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة البستان.ويُذكر أن مصدر الزلزال كان على عمق 5.55 كيلومترًا.ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط الماضي، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير جنوب شرقي تركيا 50.5 ألف قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230624/قطر-تسلم-الدفعة-الأخيرة-من-المنازل-المتنقلة-لمتضرري-زلزال-تركيا-وسوريا-1078456926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073590360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca5884f172845b6fcee3b01cd91414e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة مرعش التركية
تابعنا عبر
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية (AFAD) أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في محافظة فهرمان مرعش التركية. وبحسب رسالة الوزارة على تويتر، فقد تم تسجيل الهزات في الساعة 14.23 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة البستان.
وبحسب مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية، تم تسجيل الهزات في الساعة 14.23 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة البستان.
ويُذكر أن مصدر الزلزال كان على عمق 5.55 كيلومترًا.
ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط الماضي، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.
وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.
ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير جنوب شرقي تركيا 50.5 ألف قتيل.