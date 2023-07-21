عربي
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم 79 وتسقط 14 مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230721/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-محافظة-مرعش-التركية-1079277288.html
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة مرعش التركية
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة مرعش التركية
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية (AFAD) أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في محافظة فهرمان مرعش التركية. وبحسب رسالة الوزارة على تويتر، فقد تم تسجيل... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:39+0000
2023-07-21T12:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073590360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec2c320aae0e2940e6d366d51655ec8.jpg
وبحسب مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية، تم تسجيل الهزات في الساعة 14.23 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة البستان.ويُذكر أن مصدر الزلزال كان على عمق 5.55 كيلومترًا.ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط الماضي، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير جنوب شرقي تركيا 50.5 ألف قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230624/قطر-تسلم-الدفعة-الأخيرة-من-المنازل-المتنقلة-لمتضرري-زلزال-تركيا-وسوريا-1078456926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073590360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca5884f172845b6fcee3b01cd91414e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة مرعش التركية

12:39 GMT 21.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangueمنظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023.
منظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية (AFAD) أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في محافظة فهرمان مرعش التركية. وبحسب رسالة الوزارة على تويتر، فقد تم تسجيل الهزات في الساعة 14.23 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة البستان.
وبحسب مكتب القضاء على عواقب الكوارث الطبيعية، تم تسجيل الهزات في الساعة 14.23 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو) في منطقة البستان.
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
قطر تسلم الدفعة الأخيرة من "المنازل المتنقلة" لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.. فيديو
24 يونيو, 15:50 GMT
ويُذكر أن مصدر الزلزال كان على عمق 5.55 كيلومترًا.
ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير/شباط الماضي، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.
وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.
ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن". بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير جنوب شرقي تركيا 50.5 ألف قتيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала