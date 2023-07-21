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https://sputnikarabic.ae/20230721/زيلينسكي-يصف-جسر-القرم-بأنه-هدف-أوكرانيا-الذي-يجب-تحييده-1079289545.html
زيلينسكي يصف جسر القرم بأنه هدف أوكرانيا الذي يجب تحييده
زيلينسكي يصف جسر القرم بأنه هدف أوكرانيا الذي يجب تحييده
وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جسر القرم بأنه "هدف" أوكرانيا الذي يجب تحييده. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T20:43+0000
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وقال خلال حديثه في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن": "من الواضح أن هذا هو هدفنا، ويجب تحييد كل هدف يجلب الحرب وليس السلام".وأشار زيلينسكي إلى أن مهمة أوكرانيا هي العودة الكاملة لشبه جزيرة القرم، التي أصبحت في عام 2014، جزءا من روسيا بعد استفتاء.وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230721/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تخسر-عددا-كبيرا-من-قواتها-في-الهجوم-المضاد-1079289349.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يصف جسر القرم بأنه هدف أوكرانيا الذي يجب تحييده

20:43 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جسر القرم بأنه "هدف" أوكرانيا الذي يجب تحييده.
وقال خلال حديثه في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن": "من الواضح أن هذا هو هدفنا، ويجب تحييد كل هدف يجلب الحرب وليس السلام".
وأشار زيلينسكي إلى أن مهمة أوكرانيا هي العودة الكاملة لشبه جزيرة القرم، التي أصبحت في عام 2014، جزءا من روسيا بعد استفتاء.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: أوكرانيا تخسر عددا كبيرا من قواتها في الهجوم المضاد
20:18 GMT
وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
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