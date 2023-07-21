https://sputnikarabic.ae/20230721/سفن-روسية-تطلق-صواريخ-مجنحة-على-أهداف-في-المنطقة-المغلقة-من-البحر-الأسود-فيديو-1079263951.html

سفن روسية تطلق صواريخ مجنحة على أهداف في "المنطقة المغلقة" من البحر الأسود... فيديو

سفن روسية تطلق صواريخ مجنحة على أهداف في "المنطقة المغلقة" من البحر الأسود... فيديو

أجرت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي مناورات على عزل المنطقة المغلقة مؤقتًا أمام الملاحة في البحر الأسود، واحتجاز السفن المخالفة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T08:11+0000

2023-07-21T08:11+0000

2023-07-21T08:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وتظهر مشاهد الفيديو قيام السفن بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع "كروز" على أهداف وهمية خلال المناورات التي أجريت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم الأربعاء الماضي، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، ناقلات محتملة للبضائع العسكرية ابتداءً من اليوم.وبينت الدفاع في بيانها أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن، متورطة في النزاع، وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء "مبادرة البحر الأسود"، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.وشددت الوزارة: "تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به".

https://sputnikarabic.ae/20230720/ابتداء-من-اليومالقوات-الروسية-تعتبر-أي-سفينة-متوجهة-إلى-أوكرانيا-ناقلة-لمعدات-عسكرية-1079242054.html

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