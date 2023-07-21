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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/سفن-روسية-تطلق-صواريخ-مجنحة-على-أهداف-في-المنطقة-المغلقة-من-البحر-الأسود-فيديو-1079263951.html
سفن روسية تطلق صواريخ مجنحة على أهداف في "المنطقة المغلقة" من البحر الأسود... فيديو
سفن روسية تطلق صواريخ مجنحة على أهداف في "المنطقة المغلقة" من البحر الأسود... فيديو
أجرت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي مناورات على عزل المنطقة المغلقة مؤقتًا أمام الملاحة في البحر الأسود، واحتجاز السفن المخالفة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T08:11+0000
2023-07-21T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وتظهر مشاهد الفيديو قيام السفن بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع "كروز" على أهداف وهمية خلال المناورات التي أجريت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم الأربعاء الماضي، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، ناقلات محتملة للبضائع العسكرية ابتداءً من اليوم.وبينت الدفاع في بيانها أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن، متورطة في النزاع، وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء "مبادرة البحر الأسود"، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.وشددت الوزارة: "تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به".
https://sputnikarabic.ae/20230720/ابتداء-من-اليومالقوات-الروسية-تعتبر-أي-سفينة-متوجهة-إلى-أوكرانيا-ناقلة-لمعدات-عسكرية-1079242054.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

سفن روسية تطلق صواريخ مجنحة على أهداف في "المنطقة المغلقة" من البحر الأسود... فيديو

08:11 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
/
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أجرت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي مناورات على عزل المنطقة المغلقة مؤقتًا أمام الملاحة في البحر الأسود، واحتجاز السفن المخالفة.
وتظهر مشاهد الفيديو قيام السفن بإطلاق صواريخ مجنحة من نوع "كروز" على أهداف وهمية خلال المناورات التي أجريت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم الأربعاء الماضي، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، ناقلات محتملة للبضائع العسكرية ابتداءً من اليوم.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ابتداء من اليوم...القوات الروسية تعتبر أي سفينة متوجهة إلى أوكرانيا ناقلة لمعدات عسكرية
أمس, 10:32 GMT
وبينت الدفاع في بيانها أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن، متورطة في النزاع، وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء "مبادرة البحر الأسود"، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.
وشددت الوزارة: "تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
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