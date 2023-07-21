https://sputnikarabic.ae/20230721/سكان-مدينة-وجدة-المغربية-يواجهون-خطرالعطش-1079276496.html
سكان مدينة وجدة المغربية يواجهون خطر العطش
سكان مدينة وجدة المغربية يواجهون خطر العطش
يواجه سكان مدينة وجدة المغربية وتجمعاتها التي تمتد إلى شرقي البلاد، خطر العطش في الصيف الجاري، إذ أصبحت أزمة العطش والانقطاع المتكرر لإمدادات المياه مشكلة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T12:26+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن الشركات المسؤولة عن شراء المواد الحيوية تواجه مشاكل في تأمين الكميات الكافية وتوزيعها على كافة المجتمعات.وقال الحسين بولحية، الناشط في مدينة وجدة، إن سكان العاصمة الشرقية يعانون من انقطاع المياه بشكل متكرر منذ أيام، وهو ما يجعل حياتهم المحمومة في المدينة صعبة.وأضاف بولحية: "يواجه السكان في بعض مناطق وجدة تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم المائية بسبب الاضطرابات المتكررة".ويشير المسؤلون المغاربة إلى أن حديث الهيئة الجماعية المستقلة لتوزيع المياه والكهرباء في وجدة، عن وجود مشكلة في المخزون "استلزم أن تكون المشكلة منتشرة في جميع أحياء المدينة".من جانبها، أعلنت الهيئة الجماعية المستقلة لتوزيع المياه والكهرباء في وجدة، مرة أخرى عن انقطاع إمدادات مياه الشرب في العديد من المجتمعات المحلية في وجدة.وأكدت الهيئة على استمرار الأزمة التي تعيشها المدينة، منذ بداية الصيف، وسجلت أن "الأضرار التي لحقت بقناة التحويل التي تزود المدينة بالمياه من سد حمادي مشرعى، وأعمال الإصلاح التي تمت أدت إلى انقطاع إمدادات المياه عن الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب ونضوب المخزون المائي المتاح".
https://sputnikarabic.ae/20230511/تقرير-المغرب-يسجل-مستوى-جفاف-قياسيا-لم-يصله-منذ-40-عاما-1076926041.html
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سكان مدينة وجدة المغربية يواجهون خطر العطش
12:26 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
يواجه سكان مدينة وجدة المغربية وتجمعاتها التي تمتد إلى شرقي البلاد، خطر العطش في الصيف الجاري، إذ أصبحت أزمة العطش والانقطاع المتكرر لإمدادات المياه مشكلة واضحة، منذ شهر يونيو/حزيران وحتى الآن.
وقالت صحيفة
"هسبريس" المغربية إن الشركات المسؤولة عن شراء المواد الحيوية تواجه مشاكل في تأمين الكميات الكافية وتوزيعها على كافة المجتمعات.
وقال الحسين بولحية، الناشط في مدينة وجدة، إن سكان العاصمة الشرقية يعانون من انقطاع المياه بشكل متكرر منذ أيام، وهو ما يجعل حياتهم المحمومة في المدينة صعبة.
وأضاف بولحية: "يواجه السكان في بعض مناطق وجدة تحديات كبيرة
في تلبية احتياجاتهم المائية بسبب الاضطرابات المتكررة".
ويشير المسؤلون المغاربة إلى أن حديث الهيئة الجماعية المستقلة لتوزيع المياه والكهرباء في وجدة، عن وجود مشكلة في المخزون "استلزم أن تكون المشكلة منتشرة في جميع أحياء المدينة".
من جانبها، أعلنت الهيئة الجماعية المستقلة لتوزيع المياه والكهرباء في وجدة، مرة أخرى عن انقطاع إمدادات مياه الشرب في العديد من المجتمعات المحلية في وجدة.
وأكدت الهيئة على استمرار الأزمة التي تعيشها المدينة، منذ بداية الصيف، وسجلت أن "الأضرار التي لحقت بقناة التحويل التي تزود المدينة بالمياه من سد حمادي مشرعى، وأعمال الإصلاح التي تمت أدت إلى انقطاع إمدادات المياه عن الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب ونضوب المخزون المائي المتاح".