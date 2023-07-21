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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/صحفي-أمريكي-زيلينسكي-يدرك-مصيره-المؤسف-الذي-أعده-الغرب-له-1079283588.html
صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له
صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له
صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، أن الغرب لن يكون قادرًا على مساعدة أوكرانيا في كسب الصراع وسيلقي باللوم على زيلينسكي في الهزيمة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T14:36+0000
2023-07-21T14:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال: "يعرف (فلاديمير زيلينسكي) أنه سيترك لمصيره. إنهم (دول الغرب) سيلومونه على كل شيء".وأشار نيكسون عبر قناته على "يوتيوب"، إلى أن زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له.وأضاف: "لا أعرف إلى متى سيظل زيلينسكي موجودًا، ولكن بالحكم من خلال التعابير على وجهه، فهو يدرك الخطر الكامن في حياته والفكرة بأكملها".وأكد نيكسون بأن الجيش الروسي سينفذ المهام والأهداف الموكلة إليه حتى النهاية، وأن روسيا ليست مهتمة بالبدء من جديد كل 5-10 سنوات، وأخذ فترات من الراحة، ثم استئناف الأعمال القتالية مرة أخرى.ووفقا لنيكسون، أنه عندما يصل الجيش الروسي إلى نهر دنيبر، فإن أوكرانيا ستواجه انهيارًا تامًا، إذ سيكون جيشها منهكًا وغير قادر على الدفاع عن نفسه، وسينهار النظام السياسي.وفي وقت سابق، قال نيكسون إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من قبل روسيا.وقارن الصحفي مسار الصراع بلعبة الشطرنج، إذ تصبح نتيجة المبارزة ملحوظة قبل بضع خطوات من الهزيمة الفعلية، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع منتهيا حقا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-السخط-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-يمكن-أن-يؤدي-إلى-صراعات-داخلية-1079263776.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له

14:36 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Igor Maslov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Igor Maslov
/
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صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، أن الغرب لن يكون قادرًا على مساعدة أوكرانيا في كسب الصراع وسيلقي باللوم على زيلينسكي في الهزيمة.
وقال: "يعرف (فلاديمير زيلينسكي) أنه سيترك لمصيره. إنهم (دول الغرب) سيلومونه على كل شيء".
وأشار نيكسون عبر قناته على "يوتيوب"، إلى أن زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له.
وأضاف: "لا أعرف إلى متى سيظل زيلينسكي موجودًا، ولكن بالحكم من خلال التعابير على وجهه، فهو يدرك الخطر الكامن في حياته والفكرة بأكملها".
وأكد نيكسون بأن الجيش الروسي سينفذ المهام والأهداف الموكلة إليه حتى النهاية، وأن روسيا ليست مهتمة بالبدء من جديد كل 5-10 سنوات، وأخذ فترات من الراحة، ثم استئناف الأعمال القتالية مرة أخرى.
ووفقا لنيكسون، أنه عندما يصل الجيش الروسي إلى نهر دنيبر، فإن أوكرانيا ستواجه انهيارًا تامًا، إذ سيكون جيشها منهكًا وغير قادر على الدفاع عن نفسه، وسينهار النظام السياسي.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: السخط في صفوف القوات الأوكرانية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية
08:10 GMT
وفي وقت سابق، قال نيكسون إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من قبل روسيا.
وقارن الصحفي مسار الصراع بلعبة الشطرنج، إذ تصبح نتيجة المبارزة ملحوظة قبل بضع خطوات من الهزيمة الفعلية، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع منتهيا حقا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
اقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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