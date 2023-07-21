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https://sputnikarabic.ae/20230721/ضابط-بريطاني-يكشف-سبب-عدم-قدرة-بلاده-على-صد-صاروخ-روسي-فرط-صوتي-1079285402.html
ضابط بريطاني يكشف سبب عدم قدرة بلاده على صد صاروخ روسي فرط صوتي
ضابط بريطاني يكشف سبب عدم قدرة بلاده على صد صاروخ روسي فرط صوتي
قال المقدم ستيوارت كروفورد، إن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على صد صواريخ كروز الروسية الأسرع من الصوت، لأن البلاد لا تملك وسائل الدفاع القادرة على القيام... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T15:24+0000
2023-07-21T15:26+0000
روسيا
العالم
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وصرّح المقدم: "على الرغم من أن المملكة المتحدة لديها رادارات للإنذار المبكر قادرة على التحذير من هجوم صاروخي أو صاروخ باليستي، إلا أنها لا تمتلك صواريخ اعتراضية قادرة على فعل أي شيء في هذه الحالة".وكتب كروفورد، في مقال لصحيفة "إكسبرس": "لقد بدأت الدول الأوروبية في إنشاء "درع" لنظام دفاع جوي للحماية من هجوم صاروخي محتمل من روسيا، لكن المملكة المتحدة ليس لديها أنظمة دفاع جوي كهذه، ما قد يجعلها عرضة للخطر إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضربة صاروخية مثل إسكندر".ووفقا له: "في هذه الأثناء، سماء بريطانيا العظمى مفتوحة".وقال: "الصراع الروسي - الأوكراني يعد بمثابة جرس إنذار للغرب بشكل عام وأعضاء الناتو بشكل خاص. دفعت عودة ظهور روسيا إلى العديد من الدول الغربية إلى السعي لتحسين قدراتها العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230721/خبير-أمريكي-يكشف-طريقة-قيام-روسيا-بإسقاط-صاروخ-أسطورة-واشنطن-الذي-منحته-لكييف-1079283883.html
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روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

ضابط بريطاني يكشف سبب عدم قدرة بلاده على صد صاروخ روسي فرط صوتي

15:24 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 21.07.2023)
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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قال المقدم ستيوارت كروفورد، إن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على صد صواريخ كروز الروسية الأسرع من الصوت، لأن البلاد لا تملك وسائل الدفاع القادرة على القيام بذلك.
وصرّح المقدم: "على الرغم من أن المملكة المتحدة لديها رادارات للإنذار المبكر قادرة على التحذير من هجوم صاروخي أو صاروخ باليستي، إلا أنها لا تمتلك صواريخ اعتراضية قادرة على فعل أي شيء في هذه الحالة".
وكتب كروفورد، في مقال لصحيفة "إكسبرس": "لقد بدأت الدول الأوروبية في إنشاء "درع" لنظام دفاع جوي للحماية من هجوم صاروخي محتمل من روسيا، لكن المملكة المتحدة ليس لديها أنظمة دفاع جوي كهذه، ما قد يجعلها عرضة للخطر إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضربة صاروخية مثل إسكندر".
ووفقا له: "في هذه الأثناء، سماء بريطانيا العظمى مفتوحة".
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14:54 GMT
وقال: "الصراع الروسي - الأوكراني يعد بمثابة جرس إنذار للغرب بشكل عام وأعضاء الناتو بشكل خاص. دفعت عودة ظهور روسيا إلى العديد من الدول الغربية إلى السعي لتحسين قدراتها العسكرية".
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