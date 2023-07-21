عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230721/عشرات-السيارات-تطير-لحظة-انفجار-تحت-الأرض-فيديو-1079263302.html
عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ... فيديو
عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ... فيديو
التقطت كاميرا مراقبة لحظة انفجار في شارع مزدحم في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T07:32+0000
2023-07-21T07:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071070924_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4480b981762f59afc386b6f49f75e11d.jpg
وقال المسؤولون في البلاد إن سبب الانفجار لا يزال غير معروف حتى الآن وما زالوا يحققون في الحادث، في حين أفاد بعض شهود العيان عن روائح كيماوية بعد وقوع الانفجار.وذكرت خدمات الطوارىء في البداية أن السبب وراء الانفجار هو تسرب الغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.وقالت الشركة: "من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي ألحق أضرارا بمدرج المطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب".وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071070924_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_331253f637837b0af433355e92f0e1a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ... فيديو

07:32 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 07:34 GMT 21.07.2023)
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMISثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية 9 ديسمبر 2022
ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
تابعنا عبرTelegramNabd
التقطت كاميرا مراقبة لحظة انفجار في شارع مزدحم في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وقال المسؤولون في البلاد إن سبب الانفجار لا يزال غير معروف حتى الآن وما زالوا يحققون في الحادث، في حين أفاد بعض شهود العيان عن روائح كيماوية بعد وقوع الانفجار.
وذكرت خدمات الطوارىء في البداية أن السبب وراء الانفجار هو تسرب الغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.
وقالت الشركة: "من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي ألحق أضرارا بمدرج المطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب".
وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала