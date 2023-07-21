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القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم 79 وتسقط 14 مسيرة أوكرانية
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https://sputnikarabic.ae/20230721/عواقب-الكوارث-الطبيعية-في-العالم-عام-2022-1079275575.html
عواقب الكوارث الطبيعية في العالم عام 2022
عواقب الكوارث الطبيعية في العالم عام 2022
في عام 2022، سجلت قاعدة بيانات الحالات الطارئة 387 حالة من الكوارث الطبيعية حول العالم، أدت إلى وفاة 30 ألف و704 أشخاص وتأثر 185 مليون شخص، وفقًا لما ذكره مركز... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
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وبلغت الخسائر الاقتصادية نحو 223.8 مليار دولار أمريكي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

عواقب الكوارث الطبيعية في العالم عام 2022

11:58 GMT 21.07.2023
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في عام 2022، سجلت قاعدة بيانات الحالات الطارئة 387 حالة من الكوارث الطبيعية حول العالم، أدت إلى وفاة 30 ألف و704 أشخاص وتأثر 185 مليون شخص، وفقًا لما ذكره مركز البحوث المتعلقة بعلم أوبئة الكوارث.
وبلغت الخسائر الاقتصادية نحو 223.8 مليار دولار أمريكي.
عواقب الكوارث الطبيعية بالعالم عام 2022 - سبوتنيك عربي
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