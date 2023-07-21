https://sputnikarabic.ae/20230721/عواقب-الكوارث-الطبيعية-في-العالم-عام-2022-1079275575.html
عواقب الكوارث الطبيعية في العالم عام 2022
عواقب الكوارث الطبيعية في العالم عام 2022
في عام 2022، سجلت قاعدة بيانات الحالات الطارئة 387 حالة من الكوارث الطبيعية حول العالم، أدت إلى وفاة 30 ألف و704 أشخاص وتأثر 185 مليون شخص، وفقًا لما ذكره مركز... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T11:58+0000
2023-07-21T11:58+0000
2023-07-21T11:58+0000
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وبلغت الخسائر الاقتصادية نحو 223.8 مليار دولار أمريكي.
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عواقب الكوارث الطبيعية في العالم عام 2022
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في عام 2022، سجلت قاعدة بيانات الحالات الطارئة 387 حالة من الكوارث الطبيعية حول العالم، أدت إلى وفاة 30 ألف و704 أشخاص وتأثر 185 مليون شخص، وفقًا لما ذكره مركز البحوث المتعلقة بعلم أوبئة الكوارث.
وبلغت الخسائر الاقتصادية نحو 223.8 مليار دولار أمريكي.