https://sputnikarabic.ae/20230721/فرص-جديدة-لخط-سكة-حديد-إيران---البصرة---الكويت-1079268074.html
فرص جديدة لخط سكة حديد "إيران - البصرة - الكويت"
فرص جديدة لخط سكة حديد "إيران - البصرة - الكويت"
خط سكة حديد "إيران - البصرة - الكويت"
2023-07-21T10:36+0000
2023-07-21T10:36+0000
2023-07-21T10:36+0000
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جمع فريق "سبوتنيك" المعلومات المتوفرة حول هذا المشروع - خط سكة حديد "إيران - البصرة - الكويت".شاهد أيضا - مشروع خط سكة الحديد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسطاقرأ يضا - كل ما تريد معرفته عن "طريق التنمية" لربط الخليج بتركيا ثم أوروبا عبر العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
خط سكة حديد، إيران، البصرة، الكويت
خط سكة حديد، إيران، البصرة، الكويت
فرص جديدة لخط سكة حديد "إيران - البصرة - الكويت"
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تخطط المملكة العربية السعودية للانضمام إلى خطط تطوير السكك الحديدية بين إيران والبصرة والكويت.
جمع فريق "سبوتنيك" المعلومات المتوفرة حول هذا المشروع - خط سكة حديد "إيران - البصرة - الكويت".