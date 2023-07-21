https://sputnikarabic.ae/20230721/قمة-خليجية-مع-قادة-دول-آسيا-الوسطى-تعزيز-العلاقات-وتأسيس-لشراكة-قوية--1079266661.html

قمة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى... تعزيز العلاقات وتأسيس لشراكة قوية

قمة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى... تعزيز العلاقات وتأسيس لشراكة قوية

شهدت مدينة جدة السعودية قمة جمعت قادة دول الخليج العربية مع دول آسيا الوسطى المتمثلة في أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

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قمة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى.. تعزيز العلاقات وتأسيس لشراكة قوية قمة خليجية مع قادة دول آسيا الوسطى.. تعزيز العلاقات وتأسيس لشراكة قوية

وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية، وإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.ولفت الجانبان إلى استمرار التنسيق بما يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي، واستمرار التعاون في المحافل والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الطاجيكستاني، فتح الدين زمان:وبيّن أن دول آسيا الوسطى بحاجة إلى جذب استثمارات وتعزيز البنية التحتية بعدما أصبحت فقيرة نظرا لظروفها الداخلية التي واجهتها على مدار سنوات، من الاشتباكات المسلحة والثورات والمشاكل الأخرى.وأوضح أن منطقة آسيا الوسطى تشهد تدخلات ومنافسات دولية، ولذلك أكدت القمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله العساف، أن العلاقات بين دول الخليج العربي ودول آسيا الوسطى ترتكز على الأمن وبنائها بين الأطراف في ظل ميلاد نظام عالمي جديد، إضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي يعتبر ركيزة مهمة في العلاقات بين الدول.في حين يرى الخبير في الشؤون الدولية، علي البغدادي، أن دول الخليج تحاول الانعتاق من هيمنة قطب واحد على اقتصادها، وتذهب إلى مزيد من الاهتمام بالمصالح والاستقلالية.وتوقع تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات مع دول آسيا الوسطى، مع رغبة زعماء دول الخليج في تطبيقها بشكل سريع، مبينا أن الإرادات متوفرة والمصالح موجودة والظروف قائمة لذلك.ولفت المتخصص في الشأن الآسيوي، عماد الأزرق، إلى أن القمة الأولى من نوعها، تأتي مع متغيرات دولية تمتد تأثيراتها على العالم كله، وتتأثر المنطقتان بالأحداث، لقربها من المواقع الساخنة.

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