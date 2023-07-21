https://sputnikarabic.ae/20230721/قوات-روسية-تقتحم-غابة-وتسيطر-على-خنادق-ومقرات-أوكرانية-فيديو--1079282965.html
قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو
قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المجوقلة استهدفت مقرات وتحصينات للقوات الأوكرانية وسط غابة في ميدان العملية العسكرية الخاصة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T14:06+0000
2023-07-21T14:06+0000
2023-07-21T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر القوات الروسية وهي تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية.وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، نتيجة المعركة اضطرت للتراجع وترك أسلحتها، فضلا عن قتلى وجرحى في صفوفها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المجوقلة استهدفت مقرات وتحصينات للقوات الأوكرانية وسط غابة في ميدان العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر القوات الروسية وهي تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية.
وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، نتيجة المعركة اضطرت للتراجع وترك أسلحتها، فضلا عن قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.