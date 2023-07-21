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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/قوات-روسية-تقتحم-غابة-وتسيطر-على-خنادق-ومقرات-أوكرانية-فيديو--1079282965.html
قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو
قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المجوقلة استهدفت مقرات وتحصينات للقوات الأوكرانية وسط غابة في ميدان العملية العسكرية الخاصة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T14:06+0000
2023-07-21T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر القوات الروسية وهي تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية.وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، نتيجة المعركة اضطرت للتراجع وترك أسلحتها، فضلا عن قتلى وجرحى في صفوفها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو

14:06 GMT 21.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseقوات روسية تقتحم غابة أوكرانية وتسيطر على مقرات وخنادق أوكرانية
قوات روسية تقتحم غابة أوكرانية وتسيطر على مقرات وخنادق أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية المجوقلة استهدفت مقرات وتحصينات للقوات الأوكرانية وسط غابة في ميدان العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر القوات الروسية وهي تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية.
وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية، نتيجة المعركة اضطرت للتراجع وترك أسلحتها، فضلا عن قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البحرية الروسية استهدف ليلا منشآت يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، وتم تحقيق الهدف من الضربة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
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