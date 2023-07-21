https://sputnikarabic.ae/20230721/لحظة-ظهور-الصياد-الشبح-أخوتنيك-تثير-جدلا-بتحليقها-إلى-جانب-سو-27-فيديو-1079279270.html
لحظة ظهور "الصياد الشبح"... "أخوتنيك" تثير جدلا بتحليقها إلى جانب "سو 27"
لحظة ظهور "الصياد الشبح"... "أخوتنيك" تثير جدلا بتحليقها إلى جانب "سو 27"
يبدو من خلال الصورة الظلية للطائرة، أن هذه ليست المقاتلة من الجيل "سو-57" التي يعد التعاون معها من إحدى احتمالات استخدام "الصياد"، بل طائرة من عائلة "سوخوي"،... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T13:10+0000
2023-07-21T13:10+0000
2023-07-21T13:12+0000
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/1c/1047642645_0:33:1000:596_1920x0_80_0_0_7ff74352ef85fa28b435204d302ea6eb.jpg
ومن الممكن أن تلعب المقاتلة دور المصور الشخصي أو مقيّم المواصفات أو طائرة ترحيل الإشارات، أو ربما الجمع بين كل تلك الوظائف.ويذكر أن مسيرة "سو- 70" (الصياد) الثقيلة تم تصميمها في مكتب "سوخوي" للتصاميم، ويبلغ وزنها عند الإقلاع 25 طنا، ولها هيكل على شكل جناح طائر، وتستخدم بعض التقنيات من طائرة "سو-57" للجيل الخامس، وتكنولوجيا التخفي عن الرادار.وبحسب "روسيسكايا غازيتا"، تتمثل إحدى مهام المسيرة بتوسيع مجال الردار للمقاتلة وإصابة الأهداف بأمر منه. والمسيرة "الصياد" قادرة على حمل 3 أطنان من القنابل والصواريخ داخل جسمها وتحت جناحها، ومدى الرحلة 3.5 ألف كيلومتر (5- 6 آلاف كيلومتر)، والوقت الذي تقضيه في الهواء دون التزود بالوقود يصل إلى يوم واحد.وفقا للمطورين، تؤدي الطائرة دون طيار المهام تحت سيطرة حساب الطائرات دون طيار عن بعد وغير متصلة بسبب نظام الذكاء الاصطناعي الموجود على متن الطائرة.وذكرت الصحيفة أنه يمكن للطائرة "الشبح" الروسية الجديدة المسماة "أخوتنيك" أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.ووفقا لخبراء من المجلة الأمريكية "19FortyFive"، فإن الطائرة الشبح الروسية "أخوتنيك إس-70" المقترنة بمقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"يمكن أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.يوضح المقال إن "سو-57" و"إس-70" ترادفا، ستوسعان بشكل كبير قدرات الطيران الروسي من حيث الضربات البعيدة المدى، "برنامجS-70 طموح للغاية ويبدو متفائلا".في الوقت ذاته، أعرب الخبراء الأمريكيين عن شكهم في أن الجيش الروسي سوف يستخدم بالفعل "أخوتنيك" إلى جانب "سو-57" في عملية خاصة في أوكرانيا.وقامت "أوخوتنيك"، وهي طائرة جديدة لا تزال تخضع للاختبارات، بالرحلة الجوية الأولى، في 3 أغسطس/ آب 2019. ويبلغ طولها 14 مترا، وطول جناحها 19 مترا، ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن يبلغ وزنها في لحظة الإقلاع 20 طنا، وتمت صناعتها باستخدام المواد التي تخفض بصمتها الرادارية.
https://sputnikarabic.ae/20230721/سفن-روسية-تطلق-صواريخ-مجنحة-على-أهداف-في-المنطقة-المغلقة-من-البحر-الأسود-فيديو-1079263951.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/1c/1047642645_82:0:919:628_1920x0_80_0_0_74bbef077b5d263a23ccfe0ce280bd23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
لحظة ظهور "الصياد الشبح"... "أخوتنيك" تثير جدلا بتحليقها إلى جانب "سو 27"
13:10 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
يبدو من خلال الصورة الظلية للطائرة، أن هذه ليست المقاتلة من الجيل "سو-57" التي يعد التعاون معها من إحدى احتمالات استخدام "الصياد"، بل طائرة من عائلة "سوخوي"، ربما كانت "سو-27" أو "سو-30" أو "سو-35".
ومن الممكن أن تلعب المقاتلة دور المصور الشخصي أو مقيّم المواصفات أو طائرة ترحيل الإشارات، أو ربما الجمع بين كل تلك الوظائف.
ويذكر أن مسيرة "سو- 70" (الصياد) الثقيلة تم تصميمها في مكتب "سوخوي" للتصاميم، ويبلغ وزنها عند الإقلاع 25 طنا، ولها هيكل على شكل جناح طائر، وتستخدم بعض التقنيات من طائرة "سو-57" للجيل الخامس، وتكنولوجيا التخفي عن الرادار.
وبحسب "روسيسكايا غازيتا
"، تتمثل إحدى مهام المسيرة بتوسيع مجال الردار للمقاتلة وإصابة الأهداف بأمر منه. والمسيرة "الصياد" قادرة على حمل 3 أطنان من القنابل والصواريخ داخل جسمها وتحت جناحها، ومدى الرحلة 3.5 ألف كيلومتر (5- 6 آلاف كيلومتر)، والوقت الذي تقضيه في الهواء دون التزود بالوقود يصل إلى يوم واحد.
وفقا للمطورين، تؤدي الطائرة
دون طيار المهام تحت سيطرة حساب الطائرات دون طيار عن بعد وغير متصلة بسبب نظام الذكاء الاصطناعي الموجود على متن الطائرة.
وذكرت الصحيفة أنه يمكن للطائرة "الشبح" الروسية الجديدة المسماة "أخوتنيك"
أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.
ووفقا لخبراء من المجلة الأمريكية "19FortyFive"، فإن الطائرة الشبح الروسية "أخوتنيك إس-70" المقترنة بمقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"يمكن أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.
يوضح المقال
إن "سو-57" و"إس-70" ترادفا، ستوسعان بشكل كبير قدرات الطيران الروسي من حيث الضربات البعيدة المدى، "برنامجS-70 طموح للغاية ويبدو متفائلا".
في الوقت ذاته، أعرب الخبراء الأمريكيين عن شكهم في أن الجيش الروسي سوف يستخدم بالفعل "أخوتنيك" إلى جانب "سو-57" في عملية خاصة في أوكرانيا.
وقامت "أوخوتنيك"، وهي طائرة جديدة لا تزال تخضع للاختبارات
، بالرحلة الجوية الأولى، في 3 أغسطس/ آب 2019. ويبلغ طولها 14 مترا، وطول جناحها 19 مترا، ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن يبلغ وزنها في لحظة الإقلاع 20 طنا، وتمت صناعتها باستخدام المواد التي تخفض بصمتها الرادارية.