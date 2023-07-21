https://sputnikarabic.ae/20230721/مالك-الناقلة-بيكس-لويال-ينفي--ضلوعه-في-الهجوم-على-جسر-القرم-1079264326.html

مالك الناقلة "بيكس لويال" ينفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم

مالك الناقلة "بيكس لويال" ينفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم

صرح مدير قسم العمليات في الشركة المالكة للسفينة "بيكس لويال"، لوكالة "سبوتنيك"، أن البيان بشأن احتمال تورط ناقلة بيكس في إطلاق مسيرات بحرية أثناء الهجوم على... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T08:34+0000

2023-07-21T08:34+0000

2023-07-21T08:39+0000

روسيا

العالم

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وقال مدير قسم العمليات في الشركة المالكة لبيكس، إيفي تونالي: "في وقت الحادث كانت سفينتنا بعيدة عن هذا المكان ولدينا بيانات من نظام التتبع الدولي مارين ترافيك. هذا الخبر غير صحيح".وأوضح أن السفينة كانت على بعد 100 ميل على الأقل من مكان الحادث. وقال إن "الناقلة لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالأنشطة العسكرية".وأضاف تونالي: "أخذنا هذا الخبر بحزن ونشعر بقلق بالغ بسببه، وأقمنا تعاونًا جيدًا مع روسيا. ومن غير المنطقي ربطنا بالحادث".وفي وقت سابق، نشرت مجموعة الهاكرز "راهديت" طرق السفن المدنية التي يحتمل أن يكون من خلالها تم تسيير قوارب انتحارية مسيرة لاستهداف جسر القرم.وقالوا في المجموعة لوكالة "سبوتنيك": "القراصنة الروس الأشرار" (راهديت) وردًا على الهجوم الإرهابي الذي نفذه جهاز الأمن الأوكراني، والذي أدى إلى تفجير جسر القرم، قاموا بنشر مسارات السفن التي أُطلقت منها على الأرجح، زوارق بحرية مسيرة تحمل متفجرات".وفقًا للمجموعة، إنه تم على الأرجح استخدام الناقلتين بيكس لويال وهوداير يوسفزاد لإطلاق القوارب المسيرة لشن هجوم على جسر القرم، وهي تسير حاملة علم جزر مارشال وليبيريا، وهي تنتمي لموانئ مالطا واليونان.وبحسب موقع مارين ترافيك لمراقبة حركة السفن، غادرت السفينة هوداير يوسفزاد ميناء إزمائيل (أوكرانيا) في 5 يوليو/تموز، ووصلت إلى إليفسيس 18 يوليو. تسير حاملة علم ليبيريا.وبحسب الموقع نفسه، غادرت بيكس لويال ميناء توزلا (إسطنبول، تركيا) في 13 مايو/أيار، ووصلت إلى كونستانتا (رومانيا) في 18 يوليو. وتبحر تحت علم جزر مارشال.وفقًا لمصادر مفتوحة، فإن ميناء هوداير يوسفزاد الرئيسي هو فاليتا (مالطا)، والمالك هو Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency).ميناء بيكس لويال هو - بيريوس (اليونان)، المالك - Beks Shipmanagement & Trading A.S.

https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يواصل-ثأر-جسر-القرم-ويدمر-مخازن-القوارب-المسيرة-الاوكرانية-في-أوديسا--عاجل-1079244454.html

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