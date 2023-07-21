https://sputnikarabic.ae/20230721/مسؤول-إيراني-يتهم-مئات-الفنانين-بالعبث-في-أمن-البلاد-واستقرارها-1079285246.html
مسؤول إيراني يتهم مئات الفنانين بالعبث في أمن البلاد واستقرارها
مسؤول إيراني يتهم مئات الفنانين بالعبث في أمن البلاد واستقرارها
اتهم مسؤول إيراني مئات الفنانين والفنانات بالإسهام في إشعال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T15:21+0000
2023-07-21T15:21+0000
2023-07-21T15:21+0000
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وقال وكيل وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد هاشمي، إن الوزارة فرضت قيودًا مختلفة على هؤلاء الفنانين استنادًا إلى "أعمدتها القانونية"، ومنعت العديد منهم من مزاولة العمل في مجالات مختلفة، وذلك بحسب موقع "فرارو".ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الشرطة الإيرانية خطتها الجديدة للتصدي لظاهرة خلع الحجاب، برفع دعاوى ضد فنانات لدى الجهاز القضائي بسبب ظهورهن في الأماكن العامة من دون حجاب.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إيران-تعلن-مراجعة-لـقانون-الحجاب-1070811840.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الأخبار, العالم
أخبار إيران, إيران, الأخبار, العالم
مسؤول إيراني يتهم مئات الفنانين بالعبث في أمن البلاد واستقرارها
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اتهم مسؤول إيراني مئات الفنانين والفنانات بالإسهام في إشعال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وقال وكيل وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد هاشمي، إن الوزارة فرضت قيودًا مختلفة على هؤلاء الفنانين استنادًا إلى "أعمدتها القانونية"، ومنعت العديد منهم من مزاولة العمل في مجالات مختلفة، وذلك بحسب موقع "فرارو
".
وقال: "لم يلتفت نحو 300 فنان/نة من بين المشاهير والممثلين الإيرانيين المستهدفين إلى نصائح وتهديدات وزارة الإرشاد الإسلامي".
وتابع: "أوقفنا عمل إحدى المنصات التي عرضت على إحدى الممثلات التي لا تلتزم بالحجاب بتصوير برنامج مشترك، علما أننا أعلنا أن هذه الممثلة ممنوعة حاليًا من العمل، بسبب الانتهاك الواضح الذي ارتكبته".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الشرطة الإيرانية خطتها الجديدة للتصدي لظاهرة خلع الحجاب، برفع دعاوى ضد فنانات لدى الجهاز القضائي بسبب ظهورهن في الأماكن العامة من دون حجاب.