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https://sputnikarabic.ae/20230721/مسؤول-إيراني-يتهم-مئات-الفنانين-بالعبث-في-أمن-البلاد-واستقرارها-1079285246.html
مسؤول إيراني يتهم مئات الفنانين بالعبث في أمن البلاد واستقرارها
مسؤول إيراني يتهم مئات الفنانين بالعبث في أمن البلاد واستقرارها
اتهم مسؤول إيراني مئات الفنانين والفنانات بالإسهام في إشعال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T15:21+0000
2023-07-21T15:21+0000
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وقال وكيل وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد هاشمي، إن الوزارة فرضت قيودًا مختلفة على هؤلاء الفنانين استنادًا إلى "أعمدتها القانونية"، ومنعت العديد منهم من مزاولة العمل في مجالات مختلفة، وذلك بحسب موقع "فرارو".ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الشرطة الإيرانية خطتها الجديدة للتصدي لظاهرة خلع الحجاب، برفع دعاوى ضد فنانات لدى الجهاز القضائي بسبب ظهورهن في الأماكن العامة من دون حجاب.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إيران-تعلن-مراجعة-لـقانون-الحجاب-1070811840.html
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أخبار إيران, إيران, الأخبار, العالم
أخبار إيران, إيران, الأخبار, العالم

مسؤول إيراني يتهم مئات الفنانين بالعبث في أمن البلاد واستقرارها

15:21 GMT 21.07.2023
© AFP 2023احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023
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اتهم مسؤول إيراني مئات الفنانين والفنانات بالإسهام في إشعال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وقال وكيل وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد هاشمي، إن الوزارة فرضت قيودًا مختلفة على هؤلاء الفنانين استنادًا إلى "أعمدتها القانونية"، ومنعت العديد منهم من مزاولة العمل في مجالات مختلفة، وذلك بحسب موقع "فرارو".

وقال: "لم يلتفت نحو 300 فنان/نة من بين المشاهير والممثلين الإيرانيين المستهدفين إلى نصائح وتهديدات وزارة الإرشاد الإسلامي".

احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إيران تعلن مراجعة لـ"قانون الحجاب"
3 ديسمبر 2022, 19:52 GMT

وتابع: "أوقفنا عمل إحدى المنصات التي عرضت على إحدى الممثلات التي لا تلتزم بالحجاب بتصوير برنامج مشترك، علما أننا أعلنا أن هذه الممثلة ممنوعة حاليًا من العمل، بسبب الانتهاك الواضح الذي ارتكبته".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الشرطة الإيرانية خطتها الجديدة للتصدي لظاهرة خلع الحجاب، برفع دعاوى ضد فنانات لدى الجهاز القضائي بسبب ظهورهن في الأماكن العامة من دون حجاب.
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