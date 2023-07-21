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مسؤول تونسي يعلق على مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء
مسؤول تونسي يعلق على مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء
علّق منير الغابري، مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اليوم الجمعة، على مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن موجة الحر... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:56+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغابري تصريحات أوضح خلالها أن مردود جميع الشبكات يتراجع في درجات الحرارة العالية، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق تعديل مكيفات الهواء على درجات حرارة لا تقل عن 26 درجة، وإرجاء بعض الاستعمالات للأجهزة الكهرومنزلية في أوقات الذروة (من الساعة 11:00 إلى 16:00).وأضاف الغابري أن الشركة لن تضطر لقطع التيار الكهربائي من أجل حماية المنظومة الكهربائية وتفاديا لحدوث اضطرابات كبرى على مستوى كل الشبكة الكهربائية.وتضطر الشركة في بعض الأحيان، إلى اللجوء لاعتماد القطع الدوري للأحمال لفترات متفاوتة حسب مقتضيات عملية المعادلة بين الطلب وما هو متاح من الطاقة الكهربائية، مع مراعاة المناطق الحساسة مثل المستشفيات.ولفت المسؤول التونسي إلى أن "عملية القطع الظرفي والمحدود تأتي لتجنب انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء"، وأضاف: "إذا تمكن 4 مليون و400 ألف عميل لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من ترشيد استهلاك الطاقة، فلن نضطر إلى قطع التيار الكهربائي".وسجلت تونس، أمس الخميس، ذروة قياسية ثالثة في الطلب على استهلاك الكهرباء بسبب الاستعمال المفرط للتكييف، ما اضطر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار في بعض المناطق، بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادي انقطاعات كبرى في الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230716/تونس-والاتحاد-الأوروبي-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية--1079127230.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

مسؤول تونسي يعلق على مشكلة تكرار انقطاع الكهرباء

10:56 GMT 21.07.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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علّق منير الغابري، مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اليوم الجمعة، على مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن موجة الحر الاستثنائية وتواصلها لأيام عديدة، أرهقت الشبكة الوطنية للكهرباء.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغابري تصريحات أوضح خلالها أن مردود جميع الشبكات يتراجع في درجات الحرارة العالية، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق تعديل مكيفات الهواء على درجات حرارة لا تقل عن 26 درجة، وإرجاء بعض الاستعمالات للأجهزة الكهرومنزلية في أوقات الذروة (من الساعة 11:00 إلى 16:00).
وأضاف الغابري أن الشركة لن تضطر لقطع التيار الكهربائي من أجل حماية المنظومة الكهربائية وتفاديا لحدوث اضطرابات كبرى على مستوى كل الشبكة الكهربائية.
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وتضطر الشركة في بعض الأحيان، إلى اللجوء لاعتماد القطع الدوري للأحمال لفترات متفاوتة حسب مقتضيات عملية المعادلة بين الطلب وما هو متاح من الطاقة الكهربائية، مع مراعاة المناطق الحساسة مثل المستشفيات.

ولفت المسؤول التونسي إلى أن "عملية القطع الظرفي والمحدود تأتي لتجنب انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء"، وأضاف: "إذا تمكن 4 مليون و400 ألف عميل لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من ترشيد استهلاك الطاقة، فلن نضطر إلى قطع التيار الكهربائي".

وسجلت تونس، أمس الخميس، ذروة قياسية ثالثة في الطلب على استهلاك الكهرباء بسبب الاستعمال المفرط للتكييف، ما اضطر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار في بعض المناطق، بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادي انقطاعات كبرى في الكهرباء.
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