https://sputnikarabic.ae/20230721/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-روسي-على-قوات-أوكرانية-وحدوث-انفجار-ضخم-فيديو-1079263442.html
مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو
مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو
قصف الجيش الروسي معدات وذخائر لمجموعة أوكرانية في أثناء تقدمها نحو أحد مواقعه، وتم تحييد معظم أفراد المجموعة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T07:41+0000
2023-07-21T07:41+0000
2023-07-21T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد الفيديو تظهر لحظة القضاء على المجموعة وتدمير معداتها، بصاروخ موجه عالي الدقة.وصباح اليوم، أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب)، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.وقال زيبينسكي": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة".
https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تسيطر-على-9-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دفوريتشينسك-1079260533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو
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قصف الجيش الروسي معدات وذخائر لمجموعة أوكرانية في أثناء تقدمها نحو أحد مواقعه، وتم تحييد معظم أفراد المجموعة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد الفيديو تظهر لحظة القضاء على المجموعة وتدمير معداتها، بصاروخ موجه عالي الدقة.
وصباح اليوم، أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب)، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك
.
وقال زيبينسكي": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة".