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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/مشاهد-للحظة-سقوط-صاروخ-روسي-على-قوات-أوكرانية-وحدوث-انفجار-ضخم-فيديو-1079263442.html
مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو
مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو
قصف الجيش الروسي معدات وذخائر لمجموعة أوكرانية في أثناء تقدمها نحو أحد مواقعه، وتم تحييد معظم أفراد المجموعة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T07:41+0000
2023-07-21T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد الفيديو تظهر لحظة القضاء على المجموعة وتدمير معداتها، بصاروخ موجه عالي الدقة.وصباح اليوم، أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب)، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.وقال زيبينسكي": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة".
https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تسيطر-على-9-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دفوريتشينسك-1079260533.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد للحظة سقوط صاروخ روسي على قوات أوكرانية وحدوث انفجار ضخم... فيديو

07:41 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Sergey Mamontovراجمة صواريخ "سميرتش"ِ
راجمة صواريخ سميرتشِ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
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قصف الجيش الروسي معدات وذخائر لمجموعة أوكرانية في أثناء تقدمها نحو أحد مواقعه، وتم تحييد معظم أفراد المجموعة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد الفيديو تظهر لحظة القضاء على المجموعة وتدمير معداتها، بصاروخ موجه عالي الدقة.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
02:52 GMT
وصباح اليوم، أفاد سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب)، أن القوات العسكرية الروسية استولت على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة في اتجاه دفوريتشنسك.
وقال زيبينسكي": "في اتجاه دفوريتشينسك، خلال المعركة في منطقة ماسيوتوفكا ومحطة سينكوفكا، استولت وحدات الجيش على خمسة معاقل وأربعة مراكز مراقبة".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
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