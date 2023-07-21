https://sputnikarabic.ae/20230721/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنشر-الألغام-في-أحياء-كوبيانسك-والجيش-الروسي-يتقدم-1079261626.html
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الأمن الأوكرانية عملت على تلغيم ضواحي مدينة كوبيانسك التي تسيطر عليها في مقاطعة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T05:47+0000
2023-07-21T05:47+0000
2023-07-21T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال ماروتشكو نقلا عن مصادره: "من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم بلدة كوبيانسك، بما في ذلك المناطق المدنية". وأشار ماروشكو إلى أن عملية التلغيم باستخدام ألغام AT2 الألمانية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات تتم باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.وفي سياق متصل، كشف ماروتشكو أن القوات الجوية التابعة الروسية شنت ضربات جماعية على مواقع العدو في اتجاه كراسني ليمان، مضيفًا بالقول: "خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات جماعية على مواقع أوكرانية في بلدات بيلوغوريفكا وسيريبريانكا ونيفسكوي وماكيفكا ونوفوسيلوفسكوي وتيرني".ونُفذت الهجمات على المواقع الأوكرانية بوسائل مختلفة، بما في ذلك طيران الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تسيطر-على-9-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دفوريتشينسك-1079260533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم
تابعنا عبر
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الأمن الأوكرانية عملت على تلغيم ضواحي مدينة كوبيانسك التي تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف بغض النظر عن الخطر الذي يتهدد السكان المدنيين.
وقال ماروتشكو نقلا عن مصادره: "من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم بلدة كوبيانسك، بما في ذلك المناطق المدنية".
وأشار ماروشكو إلى أن عملية التلغيم باستخدام ألغام AT2 الألمانية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات تتم باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
وفي سياق متصل، كشف ماروتشكو أن القوات الجوية التابعة الروسية شنت ضربات جماعية على مواقع العدو في اتجاه كراسني ليمان، مضيفًا بالقول: "خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات جماعية على مواقع أوكرانية في بلدات بيلوغوريفكا وسيريبريانكا ونيفسكوي وماكيفكا ونوفوسيلوفسكوي وتيرني".
ونُفذت الهجمات على المواقع الأوكرانية بوسائل مختلفة، بما في ذلك طيران الجيش الروسي.