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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنشر-الألغام-في-أحياء-كوبيانسك-والجيش-الروسي-يتقدم-1079261626.html
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الأمن الأوكرانية عملت على تلغيم ضواحي مدينة كوبيانسك التي تسيطر عليها في مقاطعة... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T05:47+0000
2023-07-21T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو نقلا عن مصادره: "من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم بلدة كوبيانسك، بما في ذلك المناطق المدنية". وأشار ماروشكو إلى أن عملية التلغيم باستخدام ألغام AT2 الألمانية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات تتم باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.وفي سياق متصل، كشف ماروتشكو أن القوات الجوية التابعة الروسية شنت ضربات جماعية على مواقع العدو في اتجاه كراسني ليمان، مضيفًا بالقول: "خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات جماعية على مواقع أوكرانية في بلدات بيلوغوريفكا وسيريبريانكا ونيفسكوي وماكيفكا ونوفوسيلوفسكوي وتيرني".ونُفذت الهجمات على المواقع الأوكرانية بوسائل مختلفة، بما في ذلك طيران الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230721/القوات-الروسية-تسيطر-على-9-مواقع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دفوريتشينسك-1079260533.html
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مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم

05:47 GMT 21.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الأمن الأوكرانية عملت على تلغيم ضواحي مدينة كوبيانسك التي تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف بغض النظر عن الخطر الذي يتهدد السكان المدنيين.
وقال ماروتشكو نقلا عن مصادره: "من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم بلدة كوبيانسك، بما في ذلك المناطق المدنية".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على 9 مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه دفوريتشينسك
02:52 GMT
وأشار ماروشكو إلى أن عملية التلغيم باستخدام ألغام AT2 الألمانية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات تتم باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
وفي سياق متصل، كشف ماروتشكو أن القوات الجوية التابعة الروسية شنت ضربات جماعية على مواقع العدو في اتجاه كراسني ليمان، مضيفًا بالقول: "خلال اليوم الماضي، تم تنفيذ ضربات جماعية على مواقع أوكرانية في بلدات بيلوغوريفكا وسيريبريانكا ونيفسكوي وماكيفكا ونوفوسيلوفسكوي وتيرني".
ونُفذت الهجمات على المواقع الأوكرانية بوسائل مختلفة، بما في ذلك طيران الجيش الروسي.
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