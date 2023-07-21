https://sputnikarabic.ae/20230721/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تخفي-خسائر-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-ولا-تخطر-أقاربهم-1079262051.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تخفي خسائر قواتها بالقرب من أرتيوموفسك ولا تخطر أقاربهم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تخفي خسائر قواتها بالقرب من أرتيوموفسك ولا تخطر أقاربهم
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نظام كييف يخفي الخسائر الحقيقية لقواته العسكرية في أرتيوموفسك ولا يقوم بإخطار أهالي... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T06:51+0000
2023-07-21T06:51+0000
2023-07-21T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير ماروتشكو: "خلال الهجوم على مشارف مدينة أرتيوموفسك، تكبدت التشكيلات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، ولمواصلة العمليات الهجومية، مُنع طاقم القيادة على الأرض من نقل البيانات المتعلقة بالخسائر إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية لإخطار الأقارب". وأضاف ماروتشكو أن مجموعات الإجلاء لجمع جثث القتلى تعمل بطريقة تجعل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة لا يعرفون العدد الإجمالي للخسائر التي لا يمكن تعويضها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنشر-الألغام-في-أحياء-كوبيانسك-والجيش-الروسي-يتقدم-1079261626.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تخفي خسائر قواتها بالقرب من أرتيوموفسك ولا تخطر أقاربهم
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أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نظام كييف يخفي الخسائر الحقيقية لقواته العسكرية في أرتيوموفسك ولا يقوم بإخطار أهالي العسكريين بمصيرهم.
وقال الخبير ماروتشكو: "خلال الهجوم على مشارف مدينة أرتيوموفسك، تكبدت التشكيلات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، ولمواصلة العمليات الهجومية، مُنع طاقم القيادة على الأرض من نقل البيانات المتعلقة بالخسائر إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية لإخطار الأقارب".
وأضاف ماروتشكو أن مجموعات الإجلاء لجمع جثث القتلى تعمل بطريقة تجعل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة لا يعرفون العدد الإجمالي للخسائر التي لا يمكن تعويضها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.