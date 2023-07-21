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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تخفي-خسائر-قواتها-بالقرب-من-أرتيوموفسك-ولا-تخطر-أقاربهم-1079262051.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تخفي خسائر قواتها بالقرب من أرتيوموفسك ولا تخطر أقاربهم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تخفي خسائر قواتها بالقرب من أرتيوموفسك ولا تخطر أقاربهم
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نظام كييف يخفي الخسائر الحقيقية لقواته العسكرية في أرتيوموفسك ولا يقوم بإخطار أهالي... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T06:51+0000
2023-07-21T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير ماروتشكو: "خلال الهجوم على مشارف مدينة أرتيوموفسك، تكبدت التشكيلات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، ولمواصلة العمليات الهجومية، مُنع طاقم القيادة على الأرض من نقل البيانات المتعلقة بالخسائر إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية لإخطار الأقارب". وأضاف ماروتشكو أن مجموعات الإجلاء لجمع جثث القتلى تعمل بطريقة تجعل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة لا يعرفون العدد الإجمالي للخسائر التي لا يمكن تعويضها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنشر-الألغام-في-أحياء-كوبيانسك-والجيش-الروسي-يتقدم-1079261626.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تخفي خسائر قواتها بالقرب من أرتيوموفسك ولا تخطر أقاربهم

06:51 GMT 21.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نظام كييف يخفي الخسائر الحقيقية لقواته العسكرية في أرتيوموفسك ولا يقوم بإخطار أهالي العسكريين بمصيرهم.
وقال الخبير ماروتشكو: "خلال الهجوم على مشارف مدينة أرتيوموفسك، تكبدت التشكيلات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، ولمواصلة العمليات الهجومية، مُنع طاقم القيادة على الأرض من نقل البيانات المتعلقة بالخسائر إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية لإخطار الأقارب".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تنشر الألغام في أحياء كوبيانسك والجيش الروسي يتقدم
05:47 GMT
وأضاف ماروتشكو أن مجموعات الإجلاء لجمع جثث القتلى تعمل بطريقة تجعل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة لا يعرفون العدد الإجمالي للخسائر التي لا يمكن تعويضها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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