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مقتل ضابطين إيرانيين في اشتباكات مع مسلحين
مقتل ضابطين إيرانيين في اشتباكات مع مسلحين
أفادت مصادر أمنية في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد الإيرانية أن ضابطين من قوات مكافحة المخدرات لقيا مصرعهما خلال اشتباك قوات الأمن مع مهربي المخدرات على طريق... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T07:12+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" للمصادر، تم توقيف سيارتين تحملان شحنة من المخدرات في مدينة بوير أحمد بعد الاشتباه بهما، ولكن مسلحين من ركاب السيارتين أطلقوا النار على قوات الأمن وتمكن اثنان منهم من الهروب.وقالت المصادر إنه يتم العمل حاليا على القبض على المهربين الهاربين، كما تم الإعلان عن مقتل النقيب مهدي أميني والملازم أول سيروس درخشان فر في هذا الاشتباك.وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإيرانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع الإرهابيين.وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، إن "الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان انتهى بمقتل الإرهابيين الأربعة، بالإضافة إلى شرطيين اثنين، بعد اشتباكات لساعات طويلة".من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه "أفشل الهجوم على مركز شرطة زهدان وقتل 4 أشخاص"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت إيران أعلنت في وقت سابق، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين، في عملية زاهدان الإرهابية، فيما صرح مصدر أمني مطلع، بأن "الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230617/مقتل-عنصر-من-الحرس-الثوري-خلال-اشتباك-مع-مسلحين-غربي-إيران-1078206517.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

مقتل ضابطين إيرانيين في اشتباكات مع مسلحين

07:12 GMT 21.07.2023
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أفادت مصادر أمنية في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد الإيرانية أن ضابطين من قوات مكافحة المخدرات لقيا مصرعهما خلال اشتباك قوات الأمن مع مهربي المخدرات على طريق ياسوج-أصفهان.
ونقلت وكالة "إرنا" للمصادر، تم توقيف سيارتين تحملان شحنة من المخدرات في مدينة بوير أحمد بعد الاشتباه بهما، ولكن مسلحين من ركاب السيارتين أطلقوا النار على قوات الأمن وتمكن اثنان منهم من الهروب.
وقالت المصادر إنه يتم العمل حاليا على القبض على المهربين الهاربين، كما تم الإعلان عن مقتل النقيب مهدي أميني والملازم أول سيروس درخشان فر في هذا الاشتباك.
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإيرانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع الإرهابيين.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران
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وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، إن "الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان انتهى بمقتل الإرهابيين الأربعة، بالإضافة إلى شرطيين اثنين، بعد اشتباكات لساعات طويلة".
من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه "أفشل الهجوم على مركز شرطة زهدان وقتل 4 أشخاص"، دون المزيد من التفاصيل.
وكانت إيران أعلنت في وقت سابق، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين، في عملية زاهدان الإرهابية، فيما صرح مصدر أمني مطلع، بأن "الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية".
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