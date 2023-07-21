https://sputnikarabic.ae/20230721/موسكو-حول-وضع-القنصلية-الصينية-في-أوديسا-روسيا-والصين-اتفقتا-على-مواصلة-التعاون-1079271013.html
موسكو حول وضع القنصلية الصينية في أوديسا: روسيا والصين اتفقتا على مواصلة التعاون
موسكو حول وضع القنصلية الصينية في أوديسا: روسيا والصين اتفقتا على مواصلة التعاون
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في تعليقها حول وضع القنصلية الصينية العامة في أوديسا، أن جميع قنوات الاتصال مع بكين تعمل بسلاسة، مؤكدة أن موسكو قدمت لبكين... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T11:02+0000
2023-07-21T11:02+0000
2023-07-21T11:19+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالمعلومات حول الأضرار التي لحقت بالقنصلية العامة الصينية في أوديسا في 20 يوليو(تموز)، زودت وزارة الخارجية الروسية السفارة الصينية لدى موسكو بالتوضيحات اللازمة حول مسار العملية العسكرية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع قنوات الاتصال مع الشركاء الصينيين تعمل بسلاسة، واتفقنا على مواصلة التعاون الوثيق بين موسكو وبكين في جميع القضايا ذات الصلة".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في تعليقها على الأضرار التي لحقت بالقنصلية العامة الصينية في أوديسا، إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها ومؤسساتها في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230721/سماع--دوي-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-1079260356.html
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موسكو حول وضع القنصلية الصينية في أوديسا: روسيا والصين اتفقتا على مواصلة التعاون
11:02 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في تعليقها حول وضع القنصلية الصينية العامة في أوديسا، أن جميع قنوات الاتصال مع بكين تعمل بسلاسة، مؤكدة أن موسكو قدمت لبكين التفسيرات اللازمة حول مسار العملية العسكرية الخاصة فيما يتعلق بالوضع حول القنصلية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالمعلومات حول الأضرار التي لحقت بالقنصلية العامة الصينية في أوديسا في 20 يوليو(تموز)، زودت وزارة الخارجية الروسية السفارة الصينية لدى موسكو بالتوضيحات اللازمة حول مسار العملية العسكرية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع قنوات الاتصال مع الشركاء الصينيين تعمل بسلاسة، واتفقنا على مواصلة التعاون الوثيق بين موسكو وبكين في جميع القضايا ذات الصلة".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في تعليقها على الأضرار التي لحقت بالقنصلية العامة الصينية في أوديسا، إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها ومؤسساتها في أوكرانيا.