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https://sputnikarabic.ae/20230721/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-التعاون-العسكري-مع-نظيره-الإيراني-1079266389.html
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، بحث المسائل الملحة للتعاون العسكري والعسكري التقني، مع نظيره... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:09+0000
2023-07-21T10:09+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اليوم 21 يوليو(تموز)، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي، كما تم أيضا، تبادل وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والوضع الدولي.
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نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني

10:09 GMT 21.07.2023
© Sputnikنائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، خلال مقابلة عمل مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، على هامش المنتدى العسكري الدولي "آرميا -2022" في مقاطعة موسكو
نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، خلال مقابلة عمل مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، على هامش المنتدى العسكري الدولي آرميا -2022 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، بحث المسائل الملحة للتعاون العسكري والعسكري التقني، مع نظيره الإيراني.
وجاء في بيان الوزارة أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اليوم 21 يوليو(تموز)، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".
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وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي، كما تم أيضا، تبادل وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والوضع الدولي.
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