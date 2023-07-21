https://sputnikarabic.ae/20230721/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يبحث-التعاون-العسكري-مع-نظيره-الإيراني-1079266389.html
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، بحث المسائل الملحة للتعاون العسكري والعسكري التقني، مع نظيره... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T10:09+0000
2023-07-21T10:09+0000
2023-07-21T10:09+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066554412_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3f7b95ce0067a47d6f4abde65bc03603.jpg
وجاء في بيان الوزارة أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اليوم 21 يوليو(تموز)، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي، كما تم أيضا، تبادل وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والوضع الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إيران-تنوي-العمل-مع-روسيا-بخصوص-طائرات-روسية-مدنية-1079076119.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/12/1066554412_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_1c777400b6d3c6cea8403f583ebae285.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الإيراني
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، بحث المسائل الملحة للتعاون العسكري والعسكري التقني، مع نظيره الإيراني.
وجاء في بيان الوزارة أن "نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اليوم 21 يوليو(تموز)، محادثات مع نائب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، العميد حجة الله قريشي".
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي، كما تم أيضا، تبادل وجهات النظر حول مسائل الأمن الإقليمي والوضع الدولي.