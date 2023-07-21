https://sputnikarabic.ae/20230721/نواب-حاكم-مصرف-لبنان-يقترحون-تعويم-الليرة--1079261747.html

نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة

نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل نظام العملة المحلية من الربط إلى التعويم بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T05:54+0000

2023-07-21T05:54+0000

2023-07-21T05:54+0000

اقتصاد

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075333067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98df2792034dfc0b1c0cb5da2e36c75d.jpg

ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر اليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة "العربية".واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، وأفادت بأن المصرف سيستمر في شراء الدولارات الأمريكية في السوق كلما كان ذلك ممكنا لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة. وشغل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منصبه لمدة تزيد على ثلاثين عاما، والتي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري.يشار إلى أنه إذا لم يتم اختيار خليفة لحاكم مصرف لبنان، سيتولى النائب الأول لحاكم المصرف منصبه، وسيكون معه النواب الثلاثة الآخرين، وقد صرح أحد نواب حاكم المصرف، سليم شاهين، بأن البنك المركزي سيوقف منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر.وأضاف شاهين أن منصة "صيرفة" ستحل محلها بـ "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاؤها، وأنهم يجرون مباحثات متقدمة للاختيار بين "رفينيتف" أو "بلومبرغ".يذكر أنه تم إطلاق منصة "صيرفة" في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهرا من بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان، ورغم أن الكثيرين اعتبروها وسيلة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، إلا أنها استمرت في التراجع.

https://sputnikarabic.ae/20230720/محلل-سياسي-حراك-دبلوماسي-بطيء-تجاه-لبنان-1079249810.html

https://sputnikarabic.ae/20230720/محلل-سياسي-حراك-دبلوماسي-بطيء-تجاه-لبنان-1079249810.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار