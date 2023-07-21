https://sputnikarabic.ae/20230721/-انطلاق-فعاليات-بيروت-عاصمة-للشباب-العربي-2023--1079262801.html

انطلاق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"... فيديو

انطلاق فعاليات "بيروت عاصمة للشباب العربي 2023"... فيديو

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، يوم الخميس، وذلك باحتفال حاشد برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T07:09+0000

2023-07-21T07:09+0000

2023-07-21T08:06+0000

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وحضر الحفل 60 شابة وشاب يمثلون 16 دولة عربية ويشاركون في المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف في لبنان، وهو أول نشاط من ضمن أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" التي ستنفذ على مدى 6 أشهر.وقال وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلاس لـ"سبوتنيك"، إن "أهمية هذا الحدث هو خلق مساحة للقاء تفاعلي بين الشباب العربي والشباب اللبناني على أرض لبنان، ويؤهل الشباب اللبناني للتفاعل مع الشباب العربي ليتعرفوا على خصوصيات بعضهم، وللتأكيد على أن نوعية الشباب العرب هي بتنوعها الثقافي والديني والحضاري".وشرح مدير العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، حسن شرارة، لـ"سبوتنيك"، عن انعكاسات الحدث على لبنان، قائلا إن "غاية لبنان من الحدث هو العودة إلى العالم العربي والعكس بعد سنوات من الغياب من خلال الشباب، ووزارة الشباب والرياضة تحاول من خلال الحفل ومضمونه والرسائل التي وجهت خلاله بالإضافة إلى الأنشطة السبعة خلال الأشهر القادمة، أن تعبر على أن الشباب هم مستقبل بلادنا وطموحنا، وهم من يجب الاستثمار ونحن نوجه دعوة إلى جميع الوزارات في لبنان وخارجه للعمل على هذا الموضوع، ويجب أن نعترف بوجوب أن نستمع للشباب ومطالبة وهمومه ومشاكلة ومساعدته لإيجاد الحلول".وعن برنامج الحدث الذي يمتد على 6 أشهر، قال شرارة إن " النشاط الأول بدأ اليوم وهو المنتدى العربي الشبابي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتتوالى النشاطات شهريا على سبيل المثال نشاط استكشف لبنان ونشاط سياحي آخر، نشاط كبير لاتحاد كشاف لبنان ونشاط لاتحاد مرشدات لبنان، ويوجد جائزة بيروت للتطوع وبرلمان الشباب العربي".وأكد شرارة أنه "يوجد فائدة اقتصادية للبنان، ولكن الأهم هي الفائدة السياحية عبر تعريف جيل عربي من الشباب على لبنان، وبالتأكيد هذا الجيل سمع بمشاكل لبنان الاقتصادية وغيرها، والحدث شكل فرصة ليتعرفوا فعلياً على لبنان، ويوجد اليوم 60 شاب وشابة عربية سيتمكنون من زيارة مدينة جبيل وبعلبك في الأيام القادمة وبالتأكيد سيكتشفون صورة لبنان الحقيقية".وألقت الدكتورة هيفاء أبو غزالة كلمة باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قالت فيها إنه "رغم كل الصعاب والمحن التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه أبى أن يستسلم واختار الصمود ومواجهة التحديات. واليوم تفتح بيروت ذراعيها وقلبها لاحتضان الشباب المشارك من أرجاء الوطن العربي في فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي".وأضافت: "لا يفوتني الإشادة ببرنامج الفعاليات، والذي تم وضعه بعناية ليتوافق مع أهداف مشروع عاصمة الشباب ويغطي جوانب متنوعة من اهتمامات الشباب العربي، كما أنه لم يغفل احتياجات الشابات العربيات، حيث تم تخصيص نشاط لهذا الغرض، هو ملتقى حركة المرشدات والعالم الافتراضي .. معاً لتمكين القائدة العربية".وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته أن "اختيار بيروت عاصمة للشباب العربي ما هي إلا ثقة من جميع البلدان العربية في أن بيروت ستمثل إضافة حقيقية وعلامة مضيئة على طريق العمل العربي المشترك وتقديم الأداء المتميز من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ لكافة أنشطة ومشروعات وفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

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