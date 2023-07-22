https://sputnikarabic.ae/20230722/أردوغان-يعين-3-سفراء-لبلاده-لدى-كل-من-مصر-والجزائر-وإسبانيا-1079303933.html

أردوغان يعين 3 سفراء لبلاده لدى كل من مصر والجزائر وإسبانيا

أردوغان يعين 3 سفراء لبلاده لدى كل من مصر والجزائر وإسبانيا

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، "مرسوما بتعيين ثلاثة سفراء جدد بينهم سفير تركيا في مصر". 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T14:06+0000

2023-07-22T14:06+0000

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ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، "نص مرسوم أردوغان، الذي عين فيه صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ومحمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا".وكان أردوغان قد أكد أن "علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية"، مشيرا إلى أنه سيزور ليبيا في جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا.وذكر أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات، أنه "لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء أخيرا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأعلنت كل من تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وعينت تركيا صالح موتلو شين، سفيرا جديدا لها لدى القاهرة، بينما أعلنت مصر تعيين عمرو الحمامي، سفيرا لها لدى أنقرة.واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وشهدت العلاقات (المصرية - التركية) خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.

https://sputnikarabic.ae/20230704/جامعة-الدول-العربية-رفع-العلاقات-بين-مصر-وتركيا-يسهم-في-تهدئة-الأجواء-في-المنطقة-1078711567.html

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