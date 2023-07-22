https://sputnikarabic.ae/20230722/إعلام-عدة-انفجارات-تهز-مدينة-كروبيفنيتسكي-وسط-أوكرانيا-1079291057.html
إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا
إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفهراد وسط أوكرانيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T00:52+0000
2023-07-22T00:52+0000
2023-07-22T00:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وحسبما أفادت صحيفة "سوسبيلنيه" المحلية الأوكرانية: "يُسمع أصوات انفجارات في كروبيفنيتسكي، حيث يتم تشغيل إنذار الطوارئ في المنطقة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-بأوكرانيا-1079290502.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفهراد وسط أوكرانيا.
وحسبما أفادت صحيفة "سوسبيلنيه" المحلية الأوكرانية: "يُسمع أصوات انفجارات في كروبيفنيتسكي، حيث يتم تشغيل إنذار الطوارئ في المنطقة.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.