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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/إعلام-عدة-انفجارات-تهز-مدينة-كروبيفنيتسكي-وسط-أوكرانيا-1079291057.html
إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا
إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفهراد وسط أوكرانيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T00:52+0000
2023-07-22T00:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
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وحسبما أفادت صحيفة "سوسبيلنيه" المحلية الأوكرانية: "يُسمع أصوات انفجارات في كروبيفنيتسكي، حيث يتم تشغيل إنذار الطوارئ في المنطقة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-بأوكرانيا-1079290502.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا

00:52 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفهراد وسط أوكرانيا.
وحسبما أفادت صحيفة "سوسبيلنيه" المحلية الأوكرانية: "يُسمع أصوات انفجارات في كروبيفنيتسكي، حيث يتم تشغيل إنذار الطوارئ في المنطقة.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا
أمس, 23:31 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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