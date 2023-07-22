https://sputnikarabic.ae/20230722/إيران-تنفي-مجددا-توريد-طائرات-مسيرة-لروسيا-بعد-فرض-عقوبات-جديدة-من-الاتحاد-الأوروبي-1079291449.html

إيران تنفي مجددا توريد طائرات مسيرة لروسيا بعد فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي

إيران تنفي مجددا توريد طائرات مسيرة لروسيا بعد فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي

اعتبرت الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، الاتهامات التي تفيد بأن إيران تورد طائرات مسيرة عسكرية لروسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا اتهامات... 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T02:16+0000

2023-07-22T02:16+0000

2023-07-22T02:17+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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نقلت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على تويتر قائلة: "كما أعلنت إيران مراراً وتكراراً في الماضي، فإن ادعاء توريد طائرات مسيرة إيرانية لروسيا للاستخدام ضد أوكرانيا هو عارٍ من الصحة".وأشار كنعاني إلى أن "أي محاولة لربط أزمة أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا هي مجرد تحقيق لأهداف سياسية".وأضافت الوزارة أن "كنعاني أشار إلى معارضة إيران الصريحة والمتكررة" للنزاع في أوكرانيا وشدد على ضرورة "إنهاء النزاع عبر القنوات الدبلوماسية".وأشار المتحدث أيضاً إلى أن "إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردعية ومتناسبة ضد العقوبات التي فُرضت عليها من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".ويوم الخميس، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد إيران، بما في ذلك حظر توريد المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة، وعقوبات فردية، بسبب الدعم العسكري المزعوم من طهران للعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.وتصنع إيران طائرات مسيرة منذ الثمانينيات، لكن هذه المسألة أصبحت موضوع اهتمام عام العام الماضي بعد أن اتهمت الدول الغربية طهران بتوريد طائرات مسيرة قتالية لموسكو للاستخدام المزعوم في العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.وقد رفضت موسكو وطهران هذه الاتهامات، على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي فرض في فبراير/ شباط 2023 عقوبات ضد "أفراد في إيران متورطين في توريد طائرات مسيرة ومكونات تدعم العملية العسكرية الروسية".

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إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي