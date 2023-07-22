https://sputnikarabic.ae/20230722/البيت-الأبيض-لا-نعرف-أسباب-اختفاء-وزير-خارجية-الصين-من-الساحة-العامة---1079292053.html

البيت الأبيض: لا نعرف أسباب "اختفاء" وزير خارجية الصين

البيت الأبيض: لا نعرف أسباب "اختفاء" وزير خارجية الصين

أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T04:16+0000

2023-07-22T04:16+0000

2023-07-22T04:16+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg

وأثار غياب تشين غانغ عن الظهور العام لعدة أسابيع، العديد من التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام العالمية حول مصيره والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء.وفي رده على سؤال حول مصير الوزير الصيني، قال سوليفان: "نحن لا نعلم. حرفياً، هذا ما نملكه حتى الآن من معلومات حوله".وذكر سوليفان أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا.وكانت الخارجية الصينية، قد أعلنت قبل انعقاد قمة "آسيان"، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كانت آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230711/وزير-خارجية-الصين-يغيب-عن-اجتماعات-دول-آسيان-لأسباب-صحية-1078938707.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم