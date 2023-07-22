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التموين المصرية: التعامل بالعملة المحلية مع روسيا يحتاج توافقات بين البنوك المركزية
التموين المصرية: التعامل بالعملة المحلية مع روسيا يحتاج توافقات بين البنوك المركزية
صرح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، بأن وزارة التموين المصرية اقترحت على وزارة الخارجية إجراء تعاملات بالعملة المحلية... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T13:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. أكد عشماوي أن وزارة التموين المصرية طرحت على وزارة الخارجية التعامل بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو ولكن الأمر يحتاج إلى توافقات بين البنوك المركزية، مشددًا على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول.قال عشماوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الوزارة طرحت على وزارة الخارجية المصرية، كونها دائمًا المرآة في التعامل الخارجي وتنتهي عندها كل الاقتراحات من قبل الوزارات المعنية لمناقشتها مع الدول الأخرى، التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو".وأضاف مساعد أول الوزير المصري أن "الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية".ونوه عشماوي إلى أن "الأمن الغذائي، مكون أساسي من مكونات الأمن القومي للدول، ومع وقف صفقة الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى، كالتحوط، والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، وذلك للحد من التذبذبات السعرية".
https://sputnikarabic.ae/20230627/الرئيس-التنفيذي-لوكالة-الفضاء-المصرية-نتطلع-للتعاون-مع-روسيا-لنقل-وتوطين-تكنولوجيا-الأقمار-الصناعية-1078538731.html
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مصر, روسيا, العالم, حصري
مصر, روسيا, العالم, حصري

التموين المصرية: التعامل بالعملة المحلية مع روسيا يحتاج توافقات بين البنوك المركزية

13:25 GMT 22.07.2023
© AFP 2023 / Khaled Desoukiالعلم المصري
العلم المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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حصري
صرح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، بأن وزارة التموين المصرية اقترحت على وزارة الخارجية إجراء تعاملات بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو.
القاهرة - سبوتنيك. أكد عشماوي أن وزارة التموين المصرية طرحت على وزارة الخارجية التعامل بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو ولكن الأمر يحتاج إلى توافقات بين البنوك المركزية، مشددًا على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول.
قال عشماوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الوزارة طرحت على وزارة الخارجية المصرية، كونها دائمًا المرآة في التعامل الخارجي وتنتهي عندها كل الاقتراحات من قبل الوزارات المعنية لمناقشتها مع الدول الأخرى، التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو".
وأضاف مساعد أول الوزير المصري أن "الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية".
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ونوه عشماوي إلى أن "الأمن الغذائي، مكون أساسي من مكونات الأمن القومي للدول، ومع وقف صفقة الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى، كالتحوط، والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، وذلك للحد من التذبذبات السعرية".
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