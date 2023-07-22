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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-جديدا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079292952.html
الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الجيش الروسي صد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T06:57+0000
2023-07-22T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ولفت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول العدو شن هجوم واسع النطاق باستخدام الدبابات على محور أوريخوفو، لكن تم إيقافه بالقرب من بلدة رابوتينو".وأضاف روغوف بالقول إن "الوضع الخطير على محور أوريخوف، حيث بدأ النازيون بالهجوم واليوم بالضبط في الرابعة فجرا، بعد قصف مدفعي كثيف شرق رابوتينو، هاجم العدو بعربات المشاة والمدرعات، بما في ذلك الدبابات والعربات.وتابع روغوف أن مقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا حاولوا اقتحام مواقعنا والاستيلاء على الخنادق على خط الدفاع الأول.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-بأوكرانيا-1079290502.html
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الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه

06:57 GMT 22.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الجيش الروسي صد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع أوريكوفسكي من الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، حيث تجري معارك ضارية وعنيفة.
ولفت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول العدو شن هجوم واسع النطاق باستخدام الدبابات على محور أوريخوفو، لكن تم إيقافه بالقرب من بلدة رابوتينو".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:31 GMT
وأضاف روغوف بالقول إن "الوضع الخطير على محور أوريخوف، حيث بدأ النازيون بالهجوم واليوم بالضبط في الرابعة فجرا، بعد قصف مدفعي كثيف شرق رابوتينو، هاجم العدو بعربات المشاة والمدرعات، بما في ذلك الدبابات والعربات.
وتابع روغوف أن مقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا حاولوا اقتحام مواقعنا والاستيلاء على الخنادق على خط الدفاع الأول.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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