https://sputnikarabic.ae/20230722/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-جديدا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079292952.html
الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الجيش الروسي صد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T06:57+0000
2023-07-22T06:57+0000
2023-07-22T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ولفت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول العدو شن هجوم واسع النطاق باستخدام الدبابات على محور أوريخوفو، لكن تم إيقافه بالقرب من بلدة رابوتينو".وأضاف روغوف بالقول إن "الوضع الخطير على محور أوريخوف، حيث بدأ النازيون بالهجوم واليوم بالضبط في الرابعة فجرا، بعد قصف مدفعي كثيف شرق رابوتينو، هاجم العدو بعربات المشاة والمدرعات، بما في ذلك الدبابات والعربات.وتابع روغوف أن مقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا حاولوا اقتحام مواقعنا والاستيلاء على الخنادق على خط الدفاع الأول.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-بأوكرانيا-1079290502.html
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روسيا
الجيش الروسي يصد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الجيش الروسي صد هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع أوريكوفسكي من الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، حيث تجري معارك ضارية وعنيفة.
ولفت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول العدو شن هجوم واسع النطاق باستخدام الدبابات على محور أوريخوفو، لكن تم إيقافه بالقرب من بلدة رابوتينو".
وأضاف روغوف بالقول إن "الوضع الخطير على محور أوريخوف، حيث بدأ النازيون بالهجوم واليوم بالضبط في الرابعة فجرا، بعد قصف مدفعي كثيف شرق رابوتينو، هاجم العدو بعربات المشاة والمدرعات، بما في ذلك الدبابات والعربات.
وتابع روغوف أن مقاتلي القوات المسلحة لأوكرانيا حاولوا اقتحام مواقعنا والاستيلاء على الخنادق على خط الدفاع الأول.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.