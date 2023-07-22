https://sputnikarabic.ae/20230722/الخارجية-الروسية-الهجوم-على--الصحفيين-لم-يتم-بالصدفة-1079305870.html
الخارجية الروسية: الهجوم على الصحفيين لم يتم بالصدفة
الخارجية الروسية: الهجوم على الصحفيين لم يتم بالصدفة
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T15:38+0000
2023-07-22T15:38+0000
2023-07-22T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت: "كل شيء يشير إلى أن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة. كان المراسلون يجمعون مواد لتقرير عن قصف مناطق في مقاطعة زابوروجيه من قبل مسلحي نظام كييف بالذخائر العنقودية المحظورة في العديد من دول العالم".وأضافت: "واشنطن ومعها لندن وباريس، يزودون نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى، إنهم يعبرون شفهيًا فقط عن قلقهم بشأن سلامة الصحفيين، لكنهم في الواقع هم رعاة الإرهابيين".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، أن "نظام كييف يواصل ممارسة الإرهاب الجنائي".وقالت: "كالعادة الهياكل الدولية ذات الصلة، ستغلق عيناها أمام الجريمة البشعة، وتجعلها في الواقع متواطئة في الفوضى الإرهابية في كييف".ووفقا لها، ستتم معاقبة جميع المشاركين في جريمة قتل الصحفي الروسي جورافليوف. و"أولئك الذين قدموا الذخائر العنقودية إلى كييف سيتقاسمون أيضا المسؤولية الكاملة".وقالت الدفاع الروسية، اليوم السبت إنه "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع توفي مراسل صحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بذخيرة-عنقودية--1079304065.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: الهجوم على الصحفيين لم يتم بالصدفة
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة.
وقالت: "كل شيء يشير إلى أن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة. كان المراسلون يجمعون مواد لتقرير عن قصف مناطق في مقاطعة زابوروجيه من قبل مسلحي نظام كييف بالذخائر العنقودية المحظورة في العديد من دول العالم".
وأضافت: "واشنطن ومعها لندن وباريس، يزودون نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى، إنهم يعبرون شفهيًا فقط عن قلقهم بشأن سلامة الصحفيين، لكنهم في الواقع هم رعاة الإرهابيين".
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، أن "نظام كييف يواصل ممارسة الإرهاب الجنائي".
وقالت: "كالعادة الهياكل الدولية ذات الصلة، ستغلق عيناها أمام الجريمة البشعة، وتجعلها في الواقع متواطئة في الفوضى الإرهابية في كييف".
ووفقا لها، ستتم معاقبة جميع المشاركين في جريمة قتل الصحفي الروسي جورافليوف. و"أولئك الذين قدموا الذخائر العنقودية إلى كييف سيتقاسمون أيضا المسؤولية الكاملة".
وقالت الدفاع الروسية، اليوم السبت إنه "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع توفي مراسل صحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".
وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".