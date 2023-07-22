عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الخارجية-الروسية-الهجوم-على--الصحفيين-لم-يتم-بالصدفة-1079305870.html
الخارجية الروسية: الهجوم على الصحفيين لم يتم بالصدفة
الخارجية الروسية: الهجوم على الصحفيين لم يتم بالصدفة
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T15:38+0000
2023-07-22T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/59/1044045921_0:176:3014:1871_1920x0_80_0_0_32aff73aad18d9c83a489ee7c638d495.jpg
وقالت: "كل شيء يشير إلى أن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة. كان المراسلون يجمعون مواد لتقرير عن قصف مناطق في مقاطعة زابوروجيه من قبل مسلحي نظام كييف بالذخائر العنقودية المحظورة في العديد من دول العالم".وأضافت: "واشنطن ومعها لندن وباريس، يزودون نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى، إنهم يعبرون شفهيًا فقط عن قلقهم بشأن سلامة الصحفيين، لكنهم في الواقع هم رعاة الإرهابيين".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، أن "نظام كييف يواصل ممارسة الإرهاب الجنائي".وقالت: "كالعادة الهياكل الدولية ذات الصلة، ستغلق عيناها أمام الجريمة البشعة، وتجعلها في الواقع متواطئة في الفوضى الإرهابية في كييف".ووفقا لها، ستتم معاقبة جميع المشاركين في جريمة قتل الصحفي الروسي جورافليوف. و"أولئك الذين قدموا الذخائر العنقودية إلى كييف سيتقاسمون أيضا المسؤولية الكاملة".وقالت الدفاع الروسية، اليوم السبت إنه "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع توفي مراسل صحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بذخيرة-عنقودية--1079304065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/59/1044045921_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5ede545d284fb38522d04a2c5d48dd6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: الهجوم على الصحفيين لم يتم بالصدفة

15:38 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Екатерина Чеснокова / الانتقال إلى بنك الصورمقر وزارة الخارجية الروسية
مقر وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بأن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة.
وقالت: "كل شيء يشير إلى أن الهجوم على المجموعة الصحفية لم يتم بالصدفة. كان المراسلون يجمعون مواد لتقرير عن قصف مناطق في مقاطعة زابوروجيه من قبل مسلحي نظام كييف بالذخائر العنقودية المحظورة في العديد من دول العالم".
وأضافت: "واشنطن ومعها لندن وباريس، يزودون نظام زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى، إنهم يعبرون شفهيًا فقط عن قلقهم بشأن سلامة الصحفيين، لكنهم في الواقع هم رعاة الإرهابيين".
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، أن "نظام كييف يواصل ممارسة الإرهاب الجنائي".
وقالت: "كالعادة الهياكل الدولية ذات الصلة، ستغلق عيناها أمام الجريمة البشعة، وتجعلها في الواقع متواطئة في الفوضى الإرهابية في كييف".
ووفقا لها، ستتم معاقبة جميع المشاركين في جريمة قتل الصحفي الروسي جورافليوف. و"أولئك الذين قدموا الذخائر العنقودية إلى كييف سيتقاسمون أيضا المسؤولية الكاملة".
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل "سبوتنيك" بذخيرة عنقودية
14:09 GMT
وقالت الدفاع الروسية، اليوم السبت إنه "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع توفي مراسل صحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".
وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала